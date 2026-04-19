Haberler

Muğlaspor'un küçük sultanları lige zaferle başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğlaspor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Gelişim Küçükler Ligi'ndeki ilk maçında Muğla Gençlik ve Spor Kulübü'nü 3-1 yenerek sezona başarılı bir başlangıç yaptı.

Muğlaspor Voleybol Küçük Kız Takımı, Gelişim Küçükler Ligi'nde ilk sınavını başarıyla geçti. Menteşe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekip, Muğla Gençlik ve Spor Kulübü'nü 3-1 yenerek sezona üç puanla başladı.

Karşılaşmanın ilk setinde etkili bir oyun ortaya koyan Muğla Gençlik ve Spor Kulübü, seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.

İlk setin ardından toparlanan Muğlaspor, ikinci seti 25-22 kazanarak skora denge getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü seti 26-24 alan yeşil-beyazlılar, dördüncü sette de 25-21 üstünlük sağlayarak mücadeleyi 3-1 kazandı.

Muğlaspor'da Hazal Sandıraz, Bilgesu Takdir, Sadiye Nur Bingöl, Nil Tarımcıoğlu, Eda Kızılkaya, Nisanur Kasım, Makbule Bade Tiksöz, Sinem Taşar, Derin Düzöz, Pelin Dere ve Bahar Mina Deniz forma giydi.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulunan Başantrenör Şevvanur Çeviker, "Biz dört-beş aylık bir takım olmamıza rağmen çok güzel bir ekip topladık. Bugün kızlarımız Gelişim Ligi'nde ilk kez sahaya çıktı ve çok güzel bir performans sergiledi. 3-1'lik bir galibiyet elde ettik. Yeni bir kulüp olmamıza rağmen güzel başarılar getireceklerine inanıyorum. Kızlarıma ortaya koydukları performans için teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

