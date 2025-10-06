TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 7. hafta mücadelesinde sanası bakımda olan ve Bodrum'da oynanan karşılaşmada Muğlaspor Erbaaspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Bodrum

Hakemler: Muhammed Taha Onat, Bedirhan Soydemir, Atahan Kandır

Muğlaspor: İsmet, Umut, Serhat Enes, Yalçın, Semih (Dk.85 Sırat), Cengiz(Dk. 62 Sedat), Fatih(Dk.62 Mahsun), Muhammet Enes, Yiğitali(Dk.85 Cemal Ali), Abdurrahman, Yasin(Dk.87 Çağrı)

Erbaaspor: Özkan, Gökhan, Ömer, Şahin, Oğulcan, Taşkın(Dk.80 Alperen), Serdar, Oğuzhan(Dk.80 Devrim), Cemal(Dk.68 Onurcan), Mehmet(Dk.86 İbrahim), Oktay(Dk.80 Recep)

Goller: Muhammet Enes Gök dk.43, Taşkın Çalış dk.45+5, Yasin Abdioğlu dk.73

Sarı kartlar: Dk.9 Serdar Güncü(Erbaaspor), Dk.20 Umut Toy(Muğlaspor), Dk.45 Oktay Balcı(Erbaaspor), Dk.45 Yiğitali Bayrak(Muğlaspor), Dk.90+3 Serhat Enes Çalışan(Muğlaspor), Dk.90+8 Mahsun Çapkan(Muğlasport)

Kırmızı Kartlar: dk90+6 Cemal Ali Kızılateş(Muğlaspor), - MUĞLA