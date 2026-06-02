Muğlaspor'da yeni sezon planlaması ve hedefler masaya yatırıldı

Trendyol 1. Lig'e yükselen Muğlaspor'un yeni sezon hazırlıkları, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapılan üst düzey koordinasyon toplantısında ele alındı. Toplantıda kulübün kalıcılığı, sürdürülebilir başarı hedefleri ve kurumsal yapının güçlendirilmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.

Trendyol 1. Lig'e yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Muğlaspor'da, yeni sezon öncesi hazırlıklar ve stratejik planlamalar hız kazandı. Yeşil-beyazlı kulübün yeni sezona yönelik hedeflerinin ve yol haritasının değerlendirildiği üst düzey koordinasyon toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Muğla Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda; Muğlaspor'un 1. Lig'deki kalıcılığını sağlamak, sürdürülebilir başarı hedefleri doğrultusunda atılacak adımları planlamak ve kulübün kurumsal yapısını güçlendirecek projeler detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantının ana gündem maddelerini Muğlaspor'un yeni sezona ilişkin idari ve sportif planlamaları oluştururken, kulübün finansal ve altyapısal olarak desteklenmesi adına yürütülecek çalışmalar da masaya yatırıldı. Kentin en önemli markalarından biri olan Muğlaspor'un başarısı için tüm şehir dinamiklerinin harekete geçirilmesi gerektiği vurgulanan zirvede, kurumlar arası iş birliği süreçleri ve koordinasyon planları karara bağlandı.

Muğlaspor'un 1. Lig'e yükselmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yeşil-beyazlı camianın yeni sezonda da şehri en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti. Vali Akbıyık, Muğlaspor'un başarısının sadece sportif bir kazanım olmadığını, aynı zamanda Muğla'nın marka değerine ve gençliğine büyük bir katkı sağladığını ifade ederek kulübe olan desteklerinin artarak devam edeceğini vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
