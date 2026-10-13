Muğlaspor-Bursaspor maçında ev sahibi tribün biletleri 500 TL'den satışa sunuldu

Muğlaspor-Bursaspor maçında ev sahibi tribün biletleri 500 TL'den satışa sunulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğlaspor'un Trendyol 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Bursaspor'u konuk edeceği maçın biletleri satışa sunuldu. Ev sahibi tribün 500 TL, misafir tribün 650 TL, kalan 15 iç saha maçını kapsayan kombine 4 bin 500 TL; maç 15 Ekim Perşembe saat 20.00'de Muğla Atatürk Stadyumu'nda.
MUĞLASPOR'UN Trendyol 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Bursaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Yeşil-beyazlı ekipte ev sahibi tribün biletleri 500 TL, misafir tribün biletleri ise 650 TL olarak belirlendi. Sezonun kalan 15 iç saha maçını kapsayan kombineler ise 4 bin 500 TL'den satışa sunuldu. Muğlaspor ile Bursaspor ligde hafta içi mesaisinde 15 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Muğla Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı