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Muğlaspor-Bursaspor maçında ev sahibi tribün biletleri 500 TL'den satışa sunuldu

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Muğlaspor-Bursaspor maçında ev sahibi tribün biletleri 500 TL'den satışa sunuldu
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Muğlaspor'un Trendyol 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Bursaspor'u konuk edeceği maçın biletleri satışa sunuldu. Ev sahibi tribün 500 TL, misafir tribün 650 TL, kalan 15 iç saha maçını kapsayan kombine 4 bin 500 TL; maç 15 Ekim Perşembe saat 20.00'de Muğla Atatürk Stadyumu'nda.

MUĞLASPOR'UN Trendyol 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Bursaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Yeşil-beyazlı ekipte ev sahibi tribün biletleri 500 TL, misafir tribün biletleri ise 650 TL olarak belirlendi. Sezonun kalan 15 iç saha maçını kapsayan kombineler ise 4 bin 500 TL'den satışa sunuldu. Muğlaspor ile Bursaspor ligde hafta içi mesaisinde 15 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Muğla Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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