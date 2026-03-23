Muğlaspor, Beyoğlu deplasmanına hazır

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesini sürdüren Muğlaspor, kritik Beyoğlu Yeni Çarşıspor deplasmanında 3 puan hedefliyor. Teknik direktör Besim Durmuş, takımı galibiyet için motive ettiklerini ifade etti.

Zirve yarışını bırakmayan Muğlaspor, kritik Beyoğlu Yeni Çarşıspor deplasmanına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Yeşil-beyazlılar, İstanbul'dan 3 puanla dönerek şampiyonluk yolunda avantajını sürdürmek istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdüren Muğlaspor, ligin kritik virajlarından biri olan Beyoğlu Yeni Çarşıspor deplasmanı için hazırlıklarını tamamladı. 64 puanla zirve takibini sürdüren yeşil-beyazlılar, zorlu İstanbul deplasmanından 3 puanla dönerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor. Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar, Ramazan Bayramı boyunca da hız kesmeden devam etti.

Besim Durmuş: "Muğla'ya zaferle döneceğiz"

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam Besim Durmuş, ligin sonuna yaklaşıldıkça her maçın final niteliği taşıdığını vurguladı. Durmuş, "Beyoğlu maçına çok iyi hazırlandık. Ligin boyu iyice kısaldı ve hata payımız yok. Takım olarak kenetlendik, motivasyonumuz en üst seviyede. Sahada tüm gücümüzü ortaya koyup Muğla'mıza galibiyetle döneceğiz," diyerek taraftara galibiyet sözü verdi.

Muğlaspor'un zirve yürüyüşü için büyük önem taşıyan bu zorlu mücadele, çarşamba günü saat 16.00'da Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumu'nda oynanacak. Yeşil-beyazlı taraftarların da İstanbul'da takımlarını yalnız bırakmaması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
