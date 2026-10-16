Muğlaspor Başkanı Kıyanç, Bursaspor'a 3-0 yenilgi sonrası taraftardan özür diledi

MUĞLASPOR Başkanı Menaf Kıyanç, "Tribünleri dolduran 5 bin 500 taraftarımıza, takımına sahip çıkan Muğla halkına ve yeşil-beyaz sevdayı şehrimizin her köşesinde yaşatan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, Trendyol 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Muğla Atatürk Stadyumu'nda 3-0 kaybedilen Bursaspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Karşılaşma öncesinde şehirde yaşanan coşkuya ve biletlerin günler öncesinden tükenmesine dikkat çeken Kıyanç, Muğla halkının takımıyla bütünleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kıyanç, "Hafta başından itibaren sokaklarda hissettiğimiz coşku, biletlerin günler öncesinden tükenmesi ve tüm şehrin Muğlaspor etrafında tek yürek olması bizim için son derece kıymetliydi. Tribünleri dolduran 5 bin 500 taraftarımıza, takımına sahip çıkan Muğla halkına ve yeşil-beyaz sevdayı şehrimizin her köşesinde yaşatan herkese yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'İKİNCİ YARIDAKİ FUTBOL BİZE YAKIŞMADI'

Karşılaşmanın ilk yarısında ortaya konulan oyunun umut verici olduğunu ancak ikinci yarıda aynı performansın sürdürülemediğini belirten Kıyanç, "Maça iyi başladık ve ilk yarıda ortaya koyduğumuz futbol umut vericiydi. Ancak ne yazık ki bu ritmi ikinci yarıya taşıyamadık. Eğri oturup, doğru konuşmalıyız; ikinci yarıda oynanan futbol bize hiç yakışmadı. Tribünleri dolduran o muhteşem taraftarımıza galibiyet sevinci yaşatamadığımız için son derece üzgünüz. Bu nedenle tüm taraftarlarımızdan özür diliyoruz" diye konuştu.

'RAKİP KİM OLURSA OLSUN HEDEFİMİZ GALİBİYET'

Muğlaspor'un her karşılaşmaya galibiyet hedefiyle çıktığını vurgulayan Başkan Kıyanç, "Rakip kim olursa olsun, Muğlaspor'umuz sahaya her zaman galibiyet için çıkar. Bu formayı taşımanın sorumluluğu, son düdüğe kadar mücadele etmeyi gerektirir. Hatalarımızın ve eksiklerimizin farkındayız. Bunları en kısa sürede gidermek ve taraftarımızın beklentilerine karşılık vermek en büyük sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

'SON DÜDÜĞE KADAR TAKIMIMIZI YALNIZ BIRAKMAYALIM'

Taraftar desteğinin özellikle zor anlarda büyük önem taşıdığını belirten Kıyanç, "Asıl şimdi birbirimize daha sıkı sarılmalıyız. Taraftarlarımızdan tek bir ricam var; skor ne olursa olsun, maç bitene kadar tribünleri terk etmesinler ve takımımızı yalnız bırakmasınlar. Futbolcularımızın zor anlarda tribünlerden duyacağı bir destek tezahüratı, sahada çok şeyi değiştirebilir. Bu takımın en büyük gücü, arkasındaki şehrin inancı ve desteğidir" diye konuştu.

'BU YOLDA OMUZ OMUZA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Muğlaspor'un hedeflerine ulaşabilmesi için camianın kenetlenmesinin önemine dikkat çeken Kıyanç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu şehrin bize duyduğu güveni ve inancı boşa çıkarmamak en büyük sorumluluğumuz. Eksiklerimizi doğru tespit ederek, hatalarımızdan ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Bugün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Birbirimize inanarak, sabırla ve omuz omuza mücadele ederek bu süreci hep birlikte aşacağız. Asıl şimdi birbirimize kenetlenme zamanı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı