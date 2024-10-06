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Muğlaspor, Balıkesirspor'u Yenerek Zirveye Yaklaştı

Muğlaspor, Balıkesirspor'u Yenerek Zirveye Yaklaştı
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta Muğlaspor, Balıkesirspor'u 1-0 mağlup ederek 2. sıraya yükseldi ve lider Uşakspor'un hemen arkasında yer aldı. Takım, son 4 maçında kalesini gole kapatarak dikkat çekti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışındaki rakiplerinden Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Muğlaspor, gözünü liderlik koltuğuna dikti. Yeşil-beyazlılar, üst üste 2 beraberlik aldıktan sonra Balıkesir ekibini dize getirerek moral buldu. Ligde oynadığı 5 karşılaşmada; 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Muğlaspor, 11 puana alışıp 2'nci sıraya yükseldi. Lider Uşakspor'un 1 puan gerisinde yer alan Muğla temsilcisi son 4 karşılaşmada kalesini gole kapatarak alkış topladı. Sadece ilk haftada Amasyaspor'dan 1 gol yiyen Muğlaspor, daha sonra çıktığı 4 maçta rakiplerine geçit vermedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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