Muğlaspor 18 Yıl Aradan Sonra 2'nci Lig'e Yükseldi

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den çıkan, üst üste ikinci kez şampiyon olarak 2'nci Lig hedefine ulaşan Yeşil-beyazlılarda Kıyanç, "Bu şehri iki yıl içinde Bölgesel Amatör Lig'den 2'nci Lig'e taşımak sadece benim değil tüm Muğla'nın başarısıdır. Bu yüzden birlikte yaşama ve başarma kültürünü her alanda sürdürmeliyiz. Muğla, her zaman daha iyilerine layıktır" dedi.

Kıyanç geçen hafta hayatını kaybeden Muğlalı gazeteci ve Muğlaspor sevdalısı Cüneyt Erdan'ı unutmadı. Takımın bu başarısında Cüneyt Erdan'ın ruhunun yanlarında olduğunu ifade eden Kıyanç, şampiyonluk kupasını ve primini Erdan'a ithaf ettiklerini açıkladı. Kıyanç, kulüpte görev yapan Erdan'ın şampiyonluk primini çocuklarına vereceklerini söyledi.

BESİM DURMUŞ'TAN 2 YILDA 2 KUPA

Muğlaspor'u yıllar sonra 2'nci Lig'e taşıyan Teknik Direktör Besim Durmuş, kariyerinde üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Geçen sezon Karaköprü Belediyespor'u 2'nci Lig'e çıkardıktan sonra sezon başı Muğlaspor ile anlaşan Durmuş, Yeşil-beyazlıları da şampiyon yaptı. Silivrispor deplasmanında şampiyonluğu garantiledikten sonra dün tesislerde yönetimle bir araya gelen tecrübeli teknik adam şampiyonluk pastasını birlikte kesti.