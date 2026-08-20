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Milli yelkenci Derin Bartan'dan dünya şampiyonluğu

Milli yelkenci Derin Bartan'dan dünya şampiyonluğu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan milli yelken sporcusu Derin Bartan, Danimarka'da düzenlenen ILCA 6 Dünya Gençler Şampiyonası'nda U17 Kadınlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan milli yelken sporcusu Derin Bartan, Danimarka'da düzenlenen ILCA 6 Dünya Gençler Şampiyonası'nda U17 Kadınlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Yalıkavak Yelken Kulübü sporcusu Bartan, 11-19 Ağustos'ta Danimarka'nın Aarhus kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi temsil etti.

Toplam 24 ülkeden 122 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda yarışların ardından Bartan, ILCA 6 U17 Kadınlar kategorisinde rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu. Bu sonuçla kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde eden Bartan, Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırdı.

KARİYERİNDE ÖNEMLİ BAŞARILARI BULUNUYOR

Yelken sporuna 2016 yılında Yalıkavak Yelken Kulübü Yaz Okulu'nda başlayan Bartan, 2021'den itibaren optimist sınıfında yarışlara katıldı. Farklı sınıflarda milli sporcu olarak Türkiye'yi temsil eden Bartan, 2024'te ILCA 4 Kızlar Avrupa üçüncülüğü, 2025'te ILCA 4 Kızlar Avrupa ve Dünya şampiyonlukları, 2026'da ise ILCA 6 Avrupa ikinciliği elde etti. Bartan, son olarak ILCA 6 U17 Kadınlar kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaştı.

"OLİMPİYATLARDA BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRACAĞINA İNANİYORUZ"

Antrenör Ercan Karagün, Derin Bartan'ın kadınlar olimpik yelken branşı ILCA 6'da Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir sporcu olduğunu belirtti.

Bartan için uzun vadeli bir olimpik program yürüttüklerini ifade eden Karagün, sporcusunun yeteneğinin yanı sıra disiplinli çalışması ve kararlılığıyla başarıya ulaştığını kaydetti. Karagün, Bartan'ın ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil ederek Ay-Yıldızlı bayrağı dalgalandıracağına inandıklarını söyledi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de yayımladığı mesajla Bartan'ı, antrenörlerini, ailesini ve Yalıkavak Yelken Kulübü'nü tebrik etti. Açıklamada Muğla'dan yetişen genç sporcuların su sporlarında Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmesinin gurur verici olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA
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