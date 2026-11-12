Muğla İl Karması, İstanbul'u 2-0 yenerek hokey liginde puanını 9'a çıkardı

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Türkiye U14 Kızlar Hokey Gelişim Ligi'nde mücadele eden Muğla İl Karması, İstanbul İl Karması'nı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla ligdeki puanını 9'a yükselten Muğla temsilcisi, final grubu hedefi doğrultusunda Play-Off iddiasını sürdürdü.

Türkiye U14 Kızlar Hokey Gelişim Ligi'nde mücadele eden Muğla İl Karması, rakibi İstanbul İl Karması karşısında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada ortaya koydukları mücadele, takım ruhu ve kazanma azmiyle dikkat çeken Muğlalı sporcular, aldıkları üç puanla ligdeki puanını 9'a çıkardı.

"Muğla'nın kızları mücadeleye devam ediyor"

Muğla Hokey İl Temsilcisi Serkan Şen, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, ortaya konulan mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şen, sporcuların takım ruhu ve kazanma azmiyle önemli bir başarı elde ettiğini belirterek başarılarının devamını diledi.

Antrenör Fatih Korkmaz ise "Muğla'nın kızları mücadeleye devam ediyor" diyerek Muğla hokeyinin farklı kategorilerdeki başarısına dikkat çekti. Korkmaz, Muğla ili hokey takımlarının her kategoride iddialı olduğunu ifade ederek sporcuların başarılarının artarak devam edeceğini söyledi.

Muğla İl Karması, İstanbul karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle final grubu hedefine bir adım daha yaklaşırken, ligdeki mücadelesini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı