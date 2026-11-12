Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla İl Karması, İstanbul'u 2-0 yenerek hokey liginde puanını 9'a çıkardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla İl Karması, İstanbul'u 2-0 yenerek hokey liginde puanını 9'a çıkardı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye U14 Kızlar Hokey Gelişim Ligi'nde Muğla İl Karması, İstanbul İl Karması'nı 2-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti. Bu sonuçla final grubu hedefi doğrultusundaki Play-Off iddiasını sürdüren Muğla temsilcisinde antrenör Fatih Korkmaz, takım ruhuna dikkat çekti.

Türkiye U14 Kızlar Hokey Gelişim Ligi'nde mücadele eden Muğla İl Karması, İstanbul İl Karması'nı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla ligdeki puanını 9'a yükselten Muğla temsilcisi, final grubu hedefi doğrultusunda Play-Off iddiasını sürdürdü.

Türkiye U14 Kızlar Hokey Gelişim Ligi'nde mücadele eden Muğla İl Karması, rakibi İstanbul İl Karması karşısında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada ortaya koydukları mücadele, takım ruhu ve kazanma azmiyle dikkat çeken Muğlalı sporcular, aldıkları üç puanla ligdeki puanını 9'a çıkardı.

"Muğla'nın kızları mücadeleye devam ediyor"

Muğla Hokey İl Temsilcisi Serkan Şen, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, ortaya konulan mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şen, sporcuların takım ruhu ve kazanma azmiyle önemli bir başarı elde ettiğini belirterek başarılarının devamını diledi.

Antrenör Fatih Korkmaz ise "Muğla'nın kızları mücadeleye devam ediyor" diyerek Muğla hokeyinin farklı kategorilerdeki başarısına dikkat çekti. Korkmaz, Muğla ili hokey takımlarının her kategoride iddialı olduğunu ifade ederek sporcuların başarılarının artarak devam edeceğini söyledi.

Muğla İl Karması, İstanbul karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle final grubu hedefine bir adım daha yaklaşırken, ligdeki mücadelesini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 60 sitede yayınlandı.
Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar! Rahatsız olduğu olaya bakın29

Fatma Betül'ün cezaevi günleri! Rahatsız olduğu olaya bakın
Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok! Büyük organizasyon iptal edildi

Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında büyük şok
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık55

Türkiye'den milyar dolarlık anlaşma
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da vahşi fil dehşeti! Motosikletli adamı ezmeye çalıştı

Motosikletiyle ilerliyordu, sonrası korkunç!
Abdulhamit Gül’den Hal Yasası açıklaması! 'Bütçe sonrası Meclis'e gelecek'

Abdulhamit Gül’den Hal Yasası açıklaması! Meclis'e ne zaman gelecek?
İtalya alarmda! Binlerce okul tahliye edildi, Meloni meydan okudu

Binlerce okul tahliye edildi, tehdidi duyan Meloni meydan okudu
Nesli tehlike altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi! Köpekler havlayınca fark edildiler

Köpeklerin havlamasıyla fark edildiler! Sürü halinde görüntülendiler
Merkez Bankası'ndan kredi kararı! İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi

Merkez'den milyonları ilgilendiren adım
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı24

Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler11

Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler