Muğla Hentbol Takımlarından 7 Sporcu Milli Takım Kampına Davet Edildi

Hentbol sporunda önemli başarılara imza atan Muğla takımlarının sporcularına U15 Milli takım hazırlık kampına 7 sporcu davet edildi. GSB Muğla Spor okullarında hentbol oynayan 7 sporcu 15 ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında 5 grup halinde Türkiye Hentbol Federasyonu spor salonunda düzenlenen Milli Takım seçmeleri için hazırlık kampına davet edildiler. Milli Takım seçmeleri hazırlık kampına davet edilen Gençlik Spor okulları öğrencileri, Hami Bostan, Muhammet Öner, Adem Mert Acarerk, Nazif mert Üstündağ, Mehmet Burak Arslan, Nuri Mete Şahan ve Yunus Emre Sağlar 15 Ağustos'ta kampa katılacaklar. Muğla'dan Milli Takım aday kadro belirleme hazırlık kampına davet edilen öğrencilerin tamamı daha önceki yıllarda farklı tarihlerde 4 Türkiye şampiyonluğu yaşamış sporculardan oluşuyor.