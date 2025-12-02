Haberler

Muğla Derbisi: Bodrum FK ve Muğlaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Karşılaşıyor

Güncelleme:
Bodrum FK ve Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Muğla Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da karşı karşıya gelecek. Kazanan takım kupada gruplara kalacak.

MUĞLA'nın profesyonel futbolda liglerinde zirve mücadelesi veren iki ekibi Bodrum FK ve Muğlaspor yarın Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'ndaki derbide karşı karşıya gelecek. Muğla Atatürk Stadı'ndaki yerel derbi saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı kazanan taraf kupada gruplara kalacak. 90 dakikada berabere biterse kazananı uzatmalar ve gerekirse seri penaltılar belirleyecek. Geçen sezon Süper Lig'deki ilk yılında küme düşen Bodrum FK bu sezon 1'inci Lig'de 30 puanla yine Süper Lig hattında yer alıyor. Üst üste iki kez şampiyon olarak amatörden 18 yıl sonra 2'nci Lig'e dönen Muğlaspor da Beyaz Grup'ta art arda 4 galibiyetle şampiyonluk yarışında dördüncü sıraya adını yazdırdı.

BODRUM FK'DA GÖKDENİZ KENDİNE GELDİ

1'inci Lig'de son maçta evinde güçlü rakibi Çorum FK'yı yenip son 5'i gol yemeden üst üste 7'nci iç saha galibiyetini alan Bodrum FK'nın yıldızlarından Gökdeniz Bayraktar sakatlığının ardından form tutmaya başladı. Sezon başında ilk iki haftada görev yaptıktan sonra sakatlanan 24 yaşındaki futbolcu 11 hafta takımdan ayrı kaldı. Sakatlığı geçtikten sonra son iki haftada ikinci yarılarda oyuna dahil olan Gökdeniz, Çorum FK ağlarını sarsmayı başardı. Geçen sezon Süper Lig'de gol atamayan futbolcu liglerdeki gol orucunu da bozdu. Gökdeniz geçen sezon başında da apandisit ameliyatı olup uzun süre forma giyememişti.

