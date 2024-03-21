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Muğla'da Down Sendromlular İçin Bocce Turnuvası Düzenlendi

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Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü Menteşe Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ve Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ve antrenörleri tarafından 21 Mart Down sendromlular farkındalık oluşturmak amacıyla bocce turnuvası düzenledi.

Down Sendromlu çocuklar arasındaki iletişimi güçlendirerek, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan turnuvaya gönüllü öğrenciler ve engelli çocuklar büyük ilgi gösterdi. Yapılan turnuvada, gönüllü gençler takımı ile özel gereksinimli çocuklar takımı karşı karşıya geldi. Üniversite öğrencilerinin de katıldığı turnuvada renkli görüntülere sahne oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bocce turnuvasında oyuncular, hem spor yaptı hem de doyasıya eğlendi.

Bocce Antrenörü Yasemin Miski" Bugün özel ve güzel bir turnuvada görev almaktan çok mutluyum. Her zaman olduğu gibi sporun sevgiyle birleştirici gücüne inanıyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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