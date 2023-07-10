Muğla Büyükşehir Belediyespor Okçusu Hazal Burun Dünya Gençlik Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Muğla Büyükşehir Belediyespor'un okçularından Hazal Burun, İrlanda'da düzenlenen Dünya Gençlik Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. Başkan Gürün, spora ve sporculara olan desteklerin devam ettiğini belirterek, Hazal Burun'u kutladı.