Muğla Büyükşehir Belediyespor Okçusu Hazal Burun Dünya Gençlik Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
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Muğla Büyükşehir Belediyespor'un okçularından Hazal Burun, İrlanda'da düzenlenen Dünya Gençlik Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. Başkan Gürün, spora ve sporculara olan desteklerin devam ettiğini belirterek, Hazal Burun'u kutladı.
Okçuluk branşında son yıllarda yetiştirdiği genç sporcularla ülkemize uluslararası alanda büyük gurur yaşatan Muğla Büyükşehir Belediyespor'un okçularından Hazal Burun, İrlanda'da düzenlenen Dünya Gençlik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. Hazal Burun, İrlanda'nın Limerick kentinde gerçekleşen şampiyonada makaralı yay kategorisinde bireyselde gümüş madalya aldı. Hazal Burun, 1/16 turunda İtalyan Michelle Maria Bombarda'yı 144-128, 1/8 turunda Koreli Seungyeon Han'ı 142-140, çeyrek finalde Hırvatistan sporcusu Lara Drobnjak'ı 142-139, yarı finalde Birleşik Krallık sporcusu Hallie Boulton'u 145-138 eleyerek altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Hazal, altın madalya maçında ABD'li Sydney Sullenberger'e kıl payı 140-138 mağlup olarak gümüş madalyada alarak dünya ikincisi oldu.
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