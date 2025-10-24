Mudanya'da Lise Öğrencileri SUP ile Denge Eğitimi Aldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde lise öğrencileri suda dengede durmayı öğrendiler.

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğinde, renkli SUP etkinliğinde öğrenciler fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla yürütülen HOBA (Hareket, Oyun, Beceri, Aktiviteleri) Projesi ile denizle iç içe bir spor tecrübesi yaşadı.

Proje çerçevesinde düzenlenen SUP (Stand Up Paddle - Ayakta Kürek) etkinliği, öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici bir gün yaşattı. Etkinlikte öğrenciler denge, koordinasyon ve özgüven becerilerini geliştirirken aynı zamanda takım ruhunu pekiştirdi.

Mudanya'nın doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir araya gelerek sporu ve doğayı buluşturdu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal etkinlikte yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "HOBA projesi ile amacımız, öğrencilerimizin fiziksel hareketliliğini artırmak, sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirmek ve her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesine fırsat sunmaktır. Bugün düzenlediğimiz SUP etkinliğiyle, çocuklarımızın su sporlarıyla tanışmasını ve özgüven kazanmalarını hedefledik. Katılan tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve destek veren velilerimizi tebrik ediyorum. Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, öğrencilerimizin bütünsel gelişimini destekleyen bu tür sportif ve sosyal etkinlikleri sürdüreceğiz."

Sahil Güvenlik botları etkinliğe eşlik ederek meydana gelecek herhangi bir olumsuzluk halinde müdahalede bulunabilmek için çevreden ayrılmadı. - BURSA