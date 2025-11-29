Mücadelede 17 kırmızı kart çıkmıştı! Cezaları protesto edip bu haftaki maça çıkmıyorlar

Artvin'de Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2025-2026 sezonunda Murgul Belediyespor ile Rize Atletik 1973 Spor arasında 16 Kasım'da Murgul İlçe Stadı'nda oynanan ve saha içinde çıkan kavga nedeniyle yarıda kalan karşılaşmaya ilişkin disiplin süreci tamamlandı.

17 FUTBOLCUYA KIRMIZI KART

Karşılaşmanın 36. dakikasında Enes Türüt'ün golüyle 1-0 öne geçen Rize Atletik'e karşı mücadele eden iki takım oyuncuları, ilk yarının son bölümünde gerginlik yaşadı. Büyüyen tartışma ve saha içi kavganın ardından hakem maçı tatil etti. Hakem ve temsilci raporları ile kulüplerin sunduğu görüntüleri inceleyen Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), olaylarla ilgili toplam 17 futbolcuya kırmızı kart çıktığını bildirdi.

AFDK ayrıca, Murgul Belediyespor'un takım halinde sportmenliğe aykırı davranış sergilediğini belirterek Futbol Disiplin Talimatı gereği her sarı karta bin TL, her kırmızı karta 2 bin TL olmak üzere kulübe 19 bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi. Saha içindeki futbolcu sayısının 7 kişinin altına düşmesi nedeniyle Murgul Belediyespor'a 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verildi. Kurul, Murgul Belediyespor'un ev sahibi olduğu müsabakaların Artvin Merkez'de oynanmasına da hükmetti.

VERİLEN KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Karara tepki gösteren Murgul Belediyespor, düzenlediği basın toplantısında hafta sonu Ulubey Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmaya çıkmama kararı aldığını duyurdu. Kulüp, maçın Murgul'da oynanması gerektiğini belirterek İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararına itiraz etti.

'ARTVİN'E GİTMEYECEĞİZ'

Kulüp Başkanı Sedat Ali Öktem, "Murgul halkı cezalandırılıyor. Stadımızın güvenliği ve sorumluluğu konusunda gereken her adımı atmaya hazırız. Artvin Şehir Stadı fiziksel olarak uygun değil; bu bizim için deplasmandır. Güvenlik toplantısının ardından alınan ortak kararla sessiz bir protesto yapacağız. Artvin'e gitmeyeceğiz. Murgul'da sahada oluruz, gelen olursa oynarız" ifadelerini kullandı.