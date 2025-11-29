Haberler

Mücadelede 17 kırmızı kart çıkmıştı! Cezaları protesto edip bu haftaki maça çıkmıyorlar

Mücadelede 17 kırmızı kart çıkmıştı! Cezaları protesto edip bu haftaki maça çıkmıyorlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'de 17 kırmızı kartın çıktığı olaylı maçın ardından Murgul Belediyespor, cezalar ve maçın Artvin'e alınması kararına tepki göstererek hafta sonu sahaya çıkmama kararı aldı.

  • Murgul Belediyespor'a 19 bin TL para cezası ve 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verildi.
  • Murgul Belediyespor, Artvin Merkez'deki maçlara çıkmama kararı aldığını açıkladı.
  • Amatör Futbol Disiplin Kurulu, maçta 17 futbolcuya kırmızı kart çıktığını bildirdi.

Artvin'de Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2025-2026 sezonunda Murgul Belediyespor ile Rize Atletik 1973 Spor arasında 16 Kasım'da Murgul İlçe Stadı'nda oynanan ve saha içinde çıkan kavga nedeniyle yarıda kalan karşılaşmaya ilişkin disiplin süreci tamamlandı.

17 FUTBOLCUYA KIRMIZI KART

Karşılaşmanın 36. dakikasında Enes Türüt'ün golüyle 1-0 öne geçen Rize Atletik'e karşı mücadele eden iki takım oyuncuları, ilk yarının son bölümünde gerginlik yaşadı. Büyüyen tartışma ve saha içi kavganın ardından hakem maçı tatil etti. Hakem ve temsilci raporları ile kulüplerin sunduğu görüntüleri inceleyen Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), olaylarla ilgili toplam 17 futbolcuya kırmızı kart çıktığını bildirdi.

Mücadelede 17 kırmızı kart çıkmıştı! Cezaları protesto edip bu haftaki maça çıkmadılar

AFDK ayrıca, Murgul Belediyespor'un takım halinde sportmenliğe aykırı davranış sergilediğini belirterek Futbol Disiplin Talimatı gereği her sarı karta bin TL, her kırmızı karta 2 bin TL olmak üzere kulübe 19 bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi. Saha içindeki futbolcu sayısının 7 kişinin altına düşmesi nedeniyle Murgul Belediyespor'a 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verildi. Kurul, Murgul Belediyespor'un ev sahibi olduğu müsabakaların Artvin Merkez'de oynanmasına da hükmetti.

VERİLEN KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Karara tepki gösteren Murgul Belediyespor, düzenlediği basın toplantısında hafta sonu Ulubey Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmaya çıkmama kararı aldığını duyurdu. Kulüp, maçın Murgul'da oynanması gerektiğini belirterek İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararına itiraz etti.

Mücadelede 17 kırmızı kart çıkmıştı! Cezaları protesto edip bu haftaki maça çıkmadılar

'ARTVİN'E GİTMEYECEĞİZ'

Kulüp Başkanı Sedat Ali Öktem, "Murgul halkı cezalandırılıyor. Stadımızın güvenliği ve sorumluluğu konusunda gereken her adımı atmaya hazırız. Artvin Şehir Stadı fiziksel olarak uygun değil; bu bizim için deplasmandır. Güvenlik toplantısının ardından alınan ortak kararla sessiz bir protesto yapacağız. Artvin'e gitmeyeceğiz. Murgul'da sahada oluruz, gelen olursa oynarız" ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi 'Gece Nöbetçileri' kurdu

Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi "Gece Nöbetçileri" kurdu
Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?

Sürece karşı olan partinin mensubuna Trabzon'da şok tepki
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Kim Kardashian'ın beyin taramasından 'düşük aktivite' çıktı

Beyin taramasına giren Kim Kardashian, sonucu görünce şaşkına döndü
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
İş insanına evinin önünde silahlı saldırı

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.