Muaythai sporcuları, Sarıkamış şehitlerine saygı yürüyüşü yaptı

Minik ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası için Kars'a gelen sporcular, şehitlere saygı yürüyüşü yaptı, Allahuekber Dağları'nda yaşanan Sarıkamış Harekatı hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kars Valiliği koordinesinde Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından organize edilen şampiyona öncesinde 81 ilden yaklaşık 800 sporcu ve teknik heyet, Sarıkamış ilçesine geldi.

Sarıkamış şehitleri anısına Allahuekber Dağı eteklerine araçlarla çıkarılan sporcu kafilesi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla yaklaşık 2 kilometre saygı yürüyüşü yaptı, İstiklal Marşı okudu.

Kızılçubuk mevkisinde Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı'ndan emekli öğretim üyesi ve tarih araştırmacısı Gürsoy Solmaz tarafından, 111 yıl önce Allahuekber Dağları'nda yaşanan Sarıkamış Harekatı anlatıldı.

Daha sonra Yukarı Sarıkamış Şehitliğine geçilerek burada şehitlik hakkında sporculara bilgi verildikten sonra, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

"Bir gün siper bir gün spor"

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan Yardımcısı Korkmaz Atalay, AA muhabirine, faaliyet programı çerçevesinde Sarıkamış şehitleri anısına Minik ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nın Kars'ta yapılmasına karar verdiklerini söyledi.

Şampiyona sloganının "Bir gün siper bir gün spor" olduğunu belirten Atalay, "Yani bir gün spor yapıyoruz, bir günde tarihe mal olmuş yerlerde 10-13 yaşındaki çocuklarımızın tarihi ve milli bilinç ruhlarına biraz daha etki yapıp, eski yeni arasında köprü kurarak tarihi bilinci pekiştirmek amacındayız. Her sene bu programları yapıyoruz. Gururluyuz, onurluyuz. Memleketimize katkı vermeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Aydın'dan katılan sporculardan Azra Deniz Yurdatapan da şampiyona için Kars'a geldiklerini belirterek, "Buraya sadece spor değil aynı zamanda Kars'taki şehitlikleri, tarihi yerleri geziyoruz, şehitlerimiz için dualar okuyoruz." diye konuştu.

Trabzon'dan gelen Yiğit Zeki Bayrak ise "Sarıkamış'ta şehitlikleri ziyaret ettik, dualar okuduk. Şehitler hakkında bilgi edindik." ifadelerini kullandı.