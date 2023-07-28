Muaythai Milli Takımı Kızılay'a Kan Bağışı Yaptı

Antalya'da muaythai milli takım sporcuları, aileleri ve antrenörleri, Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenledi. Etkinliğe Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Muaythai Federasyonu ve milli sporcular katıldı. Kan bağışı etkinliğiyle farkındalık yaratıldı.

Antalya'da muaythai milli takım sporcuları, aileleri ve antrenörleri, farkındalık yaratmak için Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenledi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Kızılay'a kan bağışı etkinliği düzenlendi. Antalya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Buğrahan Bozkurt, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Muaythai Milli Takım Baş Antrenörü Yasin Urlu, milli sporcular ve aileleri katıldı. Etkinlikte Kızılay'ın formlarını dolduran milli sporcular, aileleri ve antrenörleri, işlemlerin ardından kan bağışında bulundu.

Milli takım sporcusu Dünya Muaythai Şampiyonu Ethem Karatarla (20), kan bağışında bulundukları için çok mutlu olduklarını ve farkındalık oluşturduklarını söyledi. Karatarla, "Ringde bazen kanımız dökülebiliyor ama biz bu sporu daha da farkındalık yaratmak için kanı gereken insanlara bağış yapmak için buluştuk" dedi.