Mourinho Manchester United'dan eski yıldızını istiyor! Anlaşma çok yakın

Mourinho Manchester United'dan eski yıldızını istiyor! Anlaşma çok yakın
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Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho, Manchester United'dan eski yıldızı olan Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'nin Sanchez'e 4 milyon euroluk teklif sunduğu ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

Gelecek sezon hazırlıklarına tüm hızla devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de transferde hareketlilik yaşanıyor.

YILLIK 4 MİLYON EURO

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Mourinho'nun isteği doğrultusunda Manchester United'dan eski yıldızı Alexis Sanchez için harekete geçti. Haberde, Fenerbahçe'nin Sanchez'e 4 milyon avro değerinde bir yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

ANLAŞMA YAKIN

Sanchez'in Serie A ekibi Udinese'den ayrılmaya hazırlandığı belirtilirken, Fenerbahçe ile de anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Mourinho Manchester United'dan eski yıldızını istiyor! Anlaşma çok yakın

MOURINHO İLE YİNE BULUŞABİLİR

36 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer olursa 2018 yılında kendisini United'a transfer eden teknik direktör Mourinho ile yeniden bir araya gelecek.

SEZON PERFORMANSI

Şilili oyuncu, 2006-2011 yılları arasında Udinese forması giydikten sonra geçen sezonu İtalyan ekibinde geçirdi ancak form sorunları yaşadı ve gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıF.S.K. G.S:

al al çöp kutusunu

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Zuhhhhhahahaha 36 daha genç sayılır alın alın..

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Haber YorumlarıSer_hat:

Dede geliyor dedeeeevvv

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