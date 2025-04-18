Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş

Brezilya Futbol Federasyonu, Dorrival Junior ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Gündeme Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun adı da gelmişti.

TEKLİF YAPTILAR, MOURINHO REDDETTİ

Duncan Castles'in haberine göre; Brezilya Futbol Federasyonu, Portekizli teknik adam ile temasa geçti ve teklif yaptı. Jose Mourinho'nun Brezilya'dan gelen bu teklifi geri çevirdiği belirtildi. Mourinho'nun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Öte yandan Brezilya Milli Takımı'nın gündeminde Carlo Ancelotti ve Jorge Jesus da bulunuyor.

MOURINHO'NUN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Sezon başında Fenerbahçe'yi devralan Jose Mourinho, tüm kulvarlarda takımın başında 49 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 31 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet elden eden Mourinho, 2.12 puan ortalaması tutturdu. UEFA Konferans Ligi'nden son 16 turunda, Ziraat Türkiye Kupası'ndan ise çeyrek finalde elenen sarı-lacivertliler, ligde lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.