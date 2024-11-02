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Mourinho'dan, Trabzonspor maçı öncesi takıma net uyarı

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesi oyuncularına "Tamamen oyuna odaklanın, saha içinde kalın" şeklinde bir uyarıda bulundu.

Süper Lig'i devi Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile oynanacak maç için toplantılar düzenliyor.

"TAMAMEN OYUNA ODAKLANIN"

Deneyimli antrenörün, geçen sezon Trabzon'da oynanan ve büyük olaylara sahne olan 3-2'lik maçı takımla birlikte izlediği öğrenildi. Mourinho takıma, "Siz sadece kendi işinize, yani tamamen oyuna odaklanın. Saha içinde kalın. Sizin dışınızda gelişen olaylara kulaklarınızı tıkayın" şeklinde bir uyarı yaptı.

Başarılı çalıştırıcı, Trabzon'da alınacak galibiyetin sonrasında Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanacak maç için de kendilerine moral sağlayacağını söyledi. Mourinho'nun son olarak öğrencilerinin form durumunu överek, "Son iki maçımızda kadro tercihlerimde oynayan herkes elinden geleni yaptı. Bundan sonra da hazır olanlar formayı giyip mücadelelerine devam edecek" dediği kaydedildi.

Mourinho'dan, Trabzonspor maçı öncesi takıma net uyarı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErkan Dag:

Fenerbahçe Trabzonspor u farklı yener Trabzonspor Süper ligin enkotu futbol oynayan takimi

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