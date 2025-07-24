Mourinho'dan sürpriz telefon: Galatasaray'a gitme Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan sürpriz telefon: Galatasaray'a gitme Fenerbahçe'ye gel
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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson için devreye girdi. Portekizli teknik adamın Ederson ile yaptığı görüşmede yıldız kaleciye "Galatasaray'a gitme Fenerbahçe'ye gel" dediği belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğü 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci Ederson için devreye girdi.

'GALATASARAY'A GİTME FENERBAHÇE'YE GEL'

Jose Mourinho, tıpkı Archie Brown'ı Milan'ın elinden aldığı gibi bu kez de Ederson için harekete geçti. Portekizli hoca, Ederson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Brezilya basınındaki kaynaklara göre; Mourinho'nun yıldız kaleciye"Türkiye'ye geleceksen Galatasaray'a gitme Fenerbahçe'ye gel" dediği belirtildi.

Mourinho'dan sürpriz telefon: Galatasaray'a gitme Fenerbahçe'ye gel

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 40 maça çıkan Ederson, bu karşılaşmaların 13'ünde kalesini gole kapattı. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan kalecinin güncel piyasa değeri 20 milyon euro civarında.

KARİYERİ

Kariyerine Sao Paulo'da başlayan Ederson, ardından GD Ribeirao, Rio Ave, Benfica ve son olarak Manchester City'de forma giydi. Premier Lig devi, 2017-2018 sezonunun başında Ederson için 40 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımustafa.tukat:

Karaktersiz adam….

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Haber Yorumlarıİbrahim Karabaş:

Yav arkadaş bir kulüp bu kadar mı çirkef olur rakip kimle ilgileniyor ise ona sarıyor senin transfer komiten ne işe yarar ondan sonra başarı gelmeyince yok hakem yok yapı yok sapı

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