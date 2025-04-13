Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken 'PKK' vurgusu

Antalya'da kritik zirve! Bildiride dikkat çeken "PKK" vurgusu
Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı

Türkiye'nin de yakından tanıdığı komutana Suriye'de kritik görev
Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti

Pandeminin parlayan yıldızıydı! Dev firma konkordato ilan etti
Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü

Bir hiç uğruna kardeşi ile yengesini katletti

Mourinho'dan Sivasspor galibiyeti sonrası çok konuşulacak itiraf: Livakovic bizi kurtardı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan, Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yendikleri müsabaka sonrasında çok konuşulacak bir itiraf geldi. Zor bir karşılaşma olduğunun altını çizen Mourinho, "Maçın ilk 20-30 dakikasında Livakovic bizi kurtardı. Sonrasında oyunun kontrolünü aldık. İkinci yarıda da topa çok iyi sahip olduk" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, müsabakayla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

"LIVAKOVIC BİZİ KURTARDI"

"Maçın ilk 20-30 dakikasında Livakovic bizi kurtardı. Sonrasında oyunun kontrolünü aldık. İkinci yarıda da topa çok iyi sahip olduk. Rakibimizin attığı harika bir gol var. O golden sonra maçın duygusu değişti. Farkı artırabilirdik. Daha erken üçüncü golü bulabilirdik. Zor bir maçtı.

Mourinho'dan Sivasspor galibiyeti sonrası çok konuşulacak itiraf

"SİVASSPOR KÜMEDE KALIR"

Fenerbahçe'nin gelecek yıl da bu stadyumda oynayacağını düşünüyorum çünkü Sivasspor'un kümede kalmak için puanlar alabileceğini düşünüyorum.

Mourinho'dan Sivasspor galibiyeti sonrası çok konuşulacak itiraf

"EN-NESYRI BİRAZ GÜCÜNÜ KAYBETTİ"

Livakovic hakkında konuştum bir önceki açıklamamda. Talisca çok önemliydi. Bright, Skriniar gibi oyuncular vardı. En-Nesyri konusunda... Keyif almak için gol atıyordu. Penaltısız 26 gol attı. Zorlu bir dönemden geçti. Ramazanda biraz gücünü kaybetti ama tekrardan o gücünü kazanmaya başladı. Geri geldiğini gösterdi. Kalan 7 maçta da şüphesiz ona sahip olacağız."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Mourinho'dan Sivasspor galibiyeti sonrası çok konuşulacak itiraf: Livakovic bizi kurtardı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBen Kemal:

müslüman golcü alırsan ramazanda sıfır çekersin

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Yilmaz:

Gerizekalı hala Galatasaraya gönderme yapıyor.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeremoni:

Şikeyi mi itiraf etmiş

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

3. gol de bence kaleci de uçmamalıydı gereksiz bir detay oldu

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArarat Arat:

orucun kazası var ama maçların yok bu yaptığıyla kazandığı paraya haram etmiş oldu tuttuğu orucun anlamı kalmadı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.