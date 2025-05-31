Mourinho'dan muhabirin o sorusuna olay cevap

Mourinho'dan muhabirin o sorusuna olay cevap
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mourinho, ligi ikinci bitirdiklerini ve bu durumun hedeflerinin dışında olduğunu belirtti. Portekizli hocanın yayıncı kuruluşun muhabiriyle yaşadığı diyalog gündeme oturdu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligin son haftasında oynanan Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mourinho'nun yayıncı kuruluşun muhabiri ile yaşadığı diyalog gündem yarattı.

İşte Mourinho'nun o açıklamaları;

"Bir senelik Fenerbahçe günleri nasıl geçti?"

"Ligi ikinci bitirdik, hedef bu değildi. Şampiyonluk yarışından koptuğumuz ana kadar iyi bir hissiyattaydım. Şampiyonluğun kaçması sonrası takımın odağını toparlamak zordu. Aylarca ligde iyi mücadele ettik. Ligde bazen garip şeyler oldu, bunu tasvir edemem. Rangers maçında da başımızdan garip şeyler geçti. Genel olarak bakarsak, bu sezon hayal kırıklığı oldu."

"Puan kaybettikten sonra soruları neden küçümsedi?"

Jose Mourinho: "Hangi sorular?"

"Puan kaybı sonrası gelen sorular."

Jose Mourinho: "Spesifik örnek verebilir misiniz?"

"İç sahadaki son maçta atmosferi sordum, Başakşehir maçından sonra ilk 11 ile ilgili bozuk para örneği verdi. Daha sonra yine bir sorumu beğenmedi... Bunları çoğaltabiliriz."

Jose Mourinho: "Çünkü bu soruların cevapları bariz olduğu içindi! Bir hoca yeni geldiği zaman, insanlar umutlu olur. Matematiksel olarak bunu şampiyonluk şansınızın kalmadığı anla kıyaslarsanız, stat boş olur, tepkiler olur. Ben oyuncularımı suçlamadım, onlar insan ve profesyonel. Kötü sonuca ilk üzülen onlar. İlk gelişimle Eyüp maçı ve bugünün kıyaslarsanız normal. Siz bu soruyu sorarken nedenini biliyorsunuz. Bana şimdi mesela 'Mutlu musunuz?' diye sormazsınız. Çünkü mutlu değilim. Zaten bilinen bir şey. Özellikle maçtan sonra yorgun olduğumuzdan hoş cevaplar olmayabilir ama en azından kibar olmaya çalışıyorum.''

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

bay kibir yine sahnede

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