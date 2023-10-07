Mourinho da paranın kokusunu aldı! Suudi Arabistan futbolu için dedikleri futbolseverleri ayaklandırdı

Roma'nın başında kötü günler geçiren teknik direktör Jose Mourinho, bir gün Suudi Arabistan'da çalışacağını söyledi. Avrupa'nın futbolun dengeleriyle oynadıklarını iddia ederek eleştirdiği Suudi Arabistan'la ilgili olarak Portekizli hoca, "Sadece kariyerlerinin son döneminde olan oyuncular değil, kariyerlerinin en iyi dönemlerindeki futbolcular da Suudi Arabistan'a gidiyor çünkü orada rekabet gerçek." dedi. Mourinho'nun bu sözleri Avrupalı birçok futbolseverin tepkisini çekti.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Suudi Arabistan futboluyla ilgili söyledikleriyle tartışma yarattı. Portekizli hoca, verdiği röportajda Suudi Arabistan'da çalışacağını açık açık söyledi.

"BUNDAN OLDUKÇA EMİNİM"

Bir gün Suudi Arabistan'da çalışacağını belirten Mourinho, "Suudi Arabistan'da çalışacağımdan eminim. Ne zaman olacağını bilmiyorum ama bundan oldukça eminim." ifadelerini kullandı.

"SUUDİ ARABİSTAN'DA REKABET GERÇEK"

Portekizli hoca ayrıca, "Sadece kariyerlerinin son döneminde olan oyuncular değil, kariyerlerinin en iyi dönemlerindeki futbolcular da Suudi Arabistan'a gidiyor çünkü orada rekabet gerçek. Sadece yerel lig değil, aynı zamanda Asya Şampiyonlar Ligi de çok ilginç." dedi. Mourinho'nun bu sözleri Türk futbolseverler başta olmak üzere birçok takipçisinden tepki aldı.

Sosyal medyadaki tepkilerin bazıları şöyle: