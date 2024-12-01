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MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası Kocaeli'de Tamamlandı

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası Kocaeli'de Tamamlandı
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MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 7. ve son ayak yarışları Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gerçekleştirildi. 58 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda farklı kategorilerdeki yarışlar sonucunda dereceye girenler ödüllendirildi.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 7. ve son ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

Nimara Otomobil Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyonda "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" olmak üzere 5 ayrı kategoride 58 sporcu mücadele etti.

Yarışlarda mini kategorisinde Can Özler birinci, Ali Fuat Miras ikinci, Rüzgar Evci üçüncü olurken, junior kategorisinde Turhan Erin Ünlüdoğan birinci, Demir Sağım ikinci, Oğuz Aydoğan ise üçüncü sırada yer aldı.

Senior kategorisinde ilk 3 sırayı Eyüp Yağız Teksan, Leyla Sulyak, Kerim Sulyak oluştururken senior kadınlarda Leyla Sulyak birincilik, Zeynep Çukurova ikincilik kupasının sahibi oldu.

Master kategorisinde ise Murathan Gür birinciliği, İlyas Vurgeç ikinciliği, Mehmet Çınar üçüncülüğü elde ederken takımlarda birinciliği "Dynamic Racing Team" kazandı.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor
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