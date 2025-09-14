Haberler

Mostar'da 'Mostar Oku' Okçuluk Yarışması Gerçekleşti

Güncelleme:
Bosna Hersek'in Mostar şehrinde düzenlenen 'Mostar Oku' okçuluk yarışmasında, Türkiye, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Malezya ve Sırbistan'dan 27 sporcu mücadele etti. Yarışmada kadınlarda Türkiye'den Sena Keçeci, erkeklerde ise Malezya'dan Abdul Rahman Bin Zaharian birinci oldu.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Velez Okçuluk Kulübü işbirliğiyle "Mostar Oku" yarışması yapıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Mostar Oku" yarışmasında Türkiye, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Malezya ve Sırbistan'dan 27 sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti.

Mostar'da Lokomotiva Futbol Stadyumu'nda gerçekleştirilen yarışmada, yarı final ve final aşamaları yapıldı.

Okçuluk yarışmasını kadınlarda Türkiye'den Sena Keçeci kazanırken, erkeklerde ise Malezya'dan Abdul Rahman Bin Zaharian birinci oldu.

Kadınlar ve erkeklerde ilk üçe giren okçulara kupa ve madalya verildi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Spor
