Mostafa Mohamed'in hocası ortalığı birbirine kattı: Biz b..tan bir takımız

Fransız ekibi Nantes'in Teknik Direktörü Antoine Kombouare, deplasmanda Auxerre'ye 2-1 kaybettikleri maçtan sonra çok sert açıklamalar yaptı. 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyuncuların anladığım kadarıyla ligde kalmak gibi bir endişeleri yok. Auxerre'nin bizi iyi bir takım olarak gördüklerini duydum ama hayır, biz b.ktan bir takımız." dedi.

Bu sezon almış olduğu sonuçlarla Fransa Liginde 15'inci sırada yer alan ve Mostafa Mohamed'in de formasını giydiği Nantes'te Auxerre mağlubiyeti sonrasında beklenmedik bir olay meydana geldi. Fransız ekibinin teknik direktörü, takımını sert bir şekilde eleştirerek beğenmediğini dile getirdi.

"BİZ B..TAN BİR TAKIMIZ"

Takımını ağır ithamlar kullanarak eleştiren Fransız teknik adam, "Nasıl olsa baskı altında oynamayı seviyorlar. Bu yüzden bu durumumuza rağmen gülmeye devam edeceğiz. Auxerre'nin bizi iyi bir takım olarak gördüklerini duydum ama hayır, biz b.ktan bir takımız." dedi.

"OYUNCULARIN LİGDE KALMAK GİBİ ENDİŞELERİ YOK"

Öte yandan oyuncularının rahatlıklarını da eleştiren Kombouare, "Oyuncuların anladığım kadarıyla ligde kalmak gibi bir endişeleri yok. Avrupa Ligi'nde play-off oynadık. Fransa Kupası'nda finaldeyiz. Ama oyuncuların ligde uyanması için dibe vurması gerekiyor galiba. Ben buna hazırım." ifadelerini kullandı.