Montella: Polemikler Bizi Hırslandırıyor

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Polemikler bizi gülümsetiyor ve ayrıca motive ediyor. Daha çok hırslandırıyor. Birbirini seven bir grubumuz var. Ciddi manada bir aile ortamı var" dedi.

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Türkiye, deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Kırmızı kart görene kadar maçı domine ettiklerini söyleyen Montella, "Aslında 10 kişi kaldığımız pozisyon. O dakikaya kadar maçtaydık, domine ettiğimiz bir maçtı. Ondan sonra şanssız bir pozisyonda Barış'ın kırmızı kart oldu. Burada Barış ile alakalı bir suçlama yok. Tam tersi maalesef futbolda böyle şeyler var. Barış şu ana kadar her zaman takım için fedakarlık yapan, koşan, mücadele eden ve performansını ortaya koyan bir futbolcu. Biz öyle hazırlandık. Son maçlara baktığımızda bir orta sahayı da geriye çekip, oyun kurduklarını da gördük. Sol beki oyun kurmada tuttuklarını gördük. O yüzden hazırlığımızın dışında herhangi bir şey olmadı" diye konuştu.

'BU TARZ ORGANİZASYONLARDA İLK MAÇLAR EN ZOR MAÇLARDIR'

Bu tarz organizasyonlarda ilk maçların en zor maçlar olduğuna dikkat çeken Montella, "İki farklı maçtı. Her maç farklılıklar gösterir. Biz bugün zorlandık ikinci yarıdaki şanssız pozisyondan sonra zorlandık. Avrupa Şampiyonası'nda da ikinci yarı zorlandığımız bir Gürcistan vardı. O yüzden tebrik etmek lazım. Ne kadar organize ve ne yaptığını bilen, sürekli gelişime açık bir takım olduklarını gösteriyor. Bu tarz organizasyonlarda ilk maçlar en zor maçlardır. Böyle bir galibiyet aldığımız için çok çok mutluyum. Biz adım adım ilerliyoruz. Rakiplerimizi tek tek ele alıyoruz. Biz çalışırken rakibin güçlü yönlerini çok çalışırız. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Elimizde silahlar da var. O yüzden maç daha oynanmadı. Bizim elimizdeki silahlar da rakipleri zor durumda bırakabilir" ifadelerini kullandı.

'POLEMİKLER BİZİ DAHA ÇOK HIRSLANDIRIYOR'

Takımdaki bir aile ortamı olduğunu ve çıkan haberlerin kendilerini daha çok hırslandırdığını belirten İtalyan teknik adam, "Milli hafta yaşadık. Basketbolda, kadın voleybolunda kazandık. Biz de kazandık. Onları ayrıca tebrik etmek istiyorum bizleri mutlu ettikleri için. Polemikler bizi gülümsetiyor ve ayrıca motive ediyor. Daha çok hırslandırıyor. Birbirini seven bir grubumuz var. Ciddi manada bir aile ortamı var. Hatta şunu söylemek lazım. Bu kampın 1 hafta olması bile beni üzüyor. Çünkü onları beraber gördüğümde, onların keyifli anlarına şahit oldukça çok mutlu oluyoruz. Değişik polemikler oluyor. Herkes bir şey söylüyor. Eski bir video yayınladılar. Bunların hepsi bizi daha çok hırslandırıyor" şeklinde konuştu.

'SON 30 DAKİKAYI BU ŞEKİLDE GEÇİRMEK İSTEMEZDİM'

Yarım saatlik dilimi 10 kişi oynamaları ve bu durumun Konya'da oynanacak İspanya maçını nasıl etkileyeceği sorulan Montella, şu ifadeleri kullandı:

"Benim elimde olsa böyle bir anı yaşamak istemezdim. Son 30 dakikayı bu şekilde geçirmek istemezdim. Futbolda bu tarz pozisyonlar oluyor. O yüzden bütün futbolcularımızın durumlarına bakıp, taktiksel ve tekniksel olarak değerlendirmelerimizi yapacağız. Şunu da eklemek lazım. Son 30 dakikada yüreğiyle oynayan, fedakarlık içerisinde birlik olarak oynayan bir takımımız var. O yüzden bu galibiyet için onları kutluyorum."

'AVRUPA ŞAMPİYONUNA KARŞI BİR MAÇIMIZ VAR. BUNUN FARKINDAYIZ'

Son Avrupa şampiyonuna karşı oynayacaklarını ifade eden Montella, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben çok dengeli bir insanım. Her zaman dengede kalmaya çalışıyorum. Tabii ki seni de anlıyorum bu soruyu sormak mecburiyetin var diye düşünüyorum. Avrupa şampiyonuna karşı bir maçımız var. Bunun farkındayız. Onlara karşı oynasak da onların güçlü yönlerini çalışacağız ama bizim elimizdeki silahlarla da onlara zorluk yaşatabileceğimizi ve istediğimizi elde edebileceğimizi biliyoruz. Takımlara çalıştığımızda sadece güçlü yönlerinde kalmıyoruz. Her takımın kusurları var. O kusurlara da göz atacağız. Ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız."