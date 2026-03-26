Vincenzo Montella: İnşallah ülkemiz adına kupaya katılabiliriz ve herkesi mutlu ederiz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "İki yıldır bu yolculukta çok mutlu olduğumuz anlar da yaşadık, üzüldüğümüz anlar da oldu. O üzüldüğümüz anlar bize çok şeyler öğretti. Ülkemiz adına uzun yıllardır kupaya katılamıyoruz. Hedefimiz ve hayalimiz bu. İnşallah ülkemiz adına kupaya katılabiliriz ve herkesi mutlu ederiz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında sahasında ağırladığı Romanya'yı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella değerlendirmelerde bulundu. Oyuncularının bu maçtaki performansından memnun olduğunu belirten Vincenzo Montella, "Her rakibin ve her maçın farklı olduğunu biliyoruz. Ona göre hazırlanıyoruz. Bu maçtaki performanstan memnunum. İlk yarıda rakibimiz geriye yaslandığında koşulara ihtiyacımız vardı. İkinci yarıda oyuncularımız bunu uygulamaya gayret etti. Bizim futbolcularımız çok olgun bir maç oynadı. Bu tarz rakiplere karşı bazen sabırsız davranabilir ve mesafeleri açabilirsiniz. Bir dahaki rakibin kim olacağını bilmiyoruz ama bu saatten sonra bir final oynayacağımız ortada. Fark etmiyor" sözlerini kullandı.

'İSTEDİĞİMİZ ŞEKİLDE SONUCU ALDIK'

İstedikleri şekilde sonucu aldıklarını aktaran İtalyan teknik adam, "Stratejiyi belirlerken rakibimizi bu şekilde bekliyorduk. Çok sabırlı olmamız gerektiğini söylemiştik. Rakibimizin silahı kontratak diye düşünmüştük. Futbolcularımız çok olgun bir maç oynadılar. Topu sabırlı şekilde çevirdiğimizde istediğimizi elde ettik. İstediğimiz şekilde sonucu alabildik. Mesafeleri kaybetmeden oynadığımız için futbolcularımla onurlu ve gururluyum" şeklinde konuştu.

Vincenzo Montella sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Her rakip ve her maç farklı. O yüzden en iyi şekilde hazırlanmanız gerekiyor. Karşınızdaki takım kapandığında sabırsızlanabiliyor ve dengeyi kaybedebiliyorsunuz. Bir dahaki maça tam konsantreyiz. O maçta bu maçtan fazla konsantreye ihtiyacımız olacak. İki yıldır bu yolculukta çok mutlu olduğumuz anlar da yaşadık, üzüldüğümüz anlar da oldu. O üzüldüğümüz anlar bize çok şeyler öğretti. Ülkemiz adına uzun yıllardır kupaya katılamıyoruz. Hedefimiz ve hayalimiz bu. İnşallah ülkemiz adına kupaya katılabiliriz ve herkesi mutlu ederiz. İlk başta belki taraftarlarımızla bir soğukluk vardı. Şimdi her yerde sevgi var. Taraftarlarımıza bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum"

'PERFORMANSLARINDAN DOLAYI GURUR DUYUYORUM'

Futbolcularıyla performanslarından dolayı gurur duyduğunu dile getiren Montella, "Ben kendimi Türk gibi hissettiğim için sürekli sabırlı olmamız gerektiğini konuştum, oyunu çok olgun oynamamız gerektiğini konuştum. Sakin kalmamız gerektiğini de söyledim kendilerine. Performanslarından dolayı gurur duyuyorum kendileriyle. Ben bol gollü bir maç olacağını beklemiyordum. Rakibimizin bu şekilde bir stratejiyle çıkacağını düşündüğüm için bu şekilde hazırladım" dedi.

'KENDİSİNİ YENEBİLDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Mircea Lucescu'ya saygı duyduğunu ancak kendisini yendiği için mutlu olduğunu da belirten Montella, "Kendisiyle alakalı çok anım var. 35 yaşındaki bu mesleğe başladığımda birinci maçta Shakhtar ile oynamıştık. Kendisi o zaman Shakhtar'daydı. Milan'da çalıştığım dönemde Hakan'ı görmeye geliyordu. Kariyerini konuşmaya gerek yok. Dünyada kazandığı kupalarla üçüncü sırada yer alıyor. Çok saygı ve sevgi dolu bir an oldu. Kaptanımız da sanırım benim gibi düşünüyor. İnsani açıdan iyi bir insan olduğunu biliyoruz. Kendisini sevdiğimiz için onunla selamlaşmak güzeldi. Futbol rekabet oyunu. Kendisini yenebildiğim için çok mutluyum" sözlerini sarf etti.

Rumen gazetecinin 'Dünya Kupası'na gidemezseniz istifa edecek misiniz?' şeklinde sorusuna Montella, "Bizim mesleğimizde hocalar kendi fikrini ve oyun anlayışını sahaya yansıtır. Kimseden de çok fazla bilgi almazlar. Öyle bir düşüncemiz yok. Hedefimizi zaten biliyorsunuz" cevabını verdi.

'BEN BİR HOCA OLARAK TAKIMIN İYİLİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Orkun Kökçü'nün forma giyememe sebebinin sorulması üzerine Vincenzo Montella, "Orkun'u ne kadar çok sevdiğimi kendisi de biliyor. Saygımızı ve sevgisi inanılmaz güzel bir futbolcumuz. Kendisinin çok formda olduğunu biliyorum. Bu seçimi yaparken zorlandım. Takımın gerektiği şekilde çalışıyorum. Bu maçta İsmail gibi özellikleri olan oyuncuya ihtiyacımız olduğu için İsmail'i oynattım. Ben bir hoca olarak takımın iyiliğini düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı