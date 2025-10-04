Haberler

Montella, Galatasaray-Beşiktaş Derbisini İzledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi protokol tribününden takip etti. Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan ve Gürcistan ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı Teknik Dirketörü Vincenzo Montella, Galatasaray-Beşiktaş derbisini tribünden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya gelirken, derbiyi A Milli Futbol Takımı Teknik Dirketörü Vincenzo Montella da takip etti. Montalla, müsabakayı protokol tribününden izledi.

Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 11 Ekim'de Bulgaristan ile deplasmanda, 14 Ekim'de de Kocaeli'nde Gürcistan ile mücadele edecek. - İSTANBUL

