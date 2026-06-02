Haberler

Milli Takım Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Milli Takım Dünya Kupası kadrosu açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası için 26 kişilik nihai kadroyu belirledi. Kafile 2 Haziran'da ABD'ye gidecek.

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası nihai kadrosunu belirledi.

Milli takım kafilesi 2 Haziran'da TSİ 13:30'da ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale kentine uçacak.

1 Haziran'daki Kuzey Makedonya hazırlık maçından bir gün sonra açıklanan kadroda şu oyuncular yer aldı:

KALECİ

DEFANS

ORTA SAHA

FORVET

Böylece Türkiye'nin Dünya Kupası için belirlediği 35 kişilik geniş aday kadrosu, kurallar gereği turnuva öncesi 26 kişiye düştü.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, geniş aday kadrosunda yer alıp nihai kadrodan çıkarılan üç oyuncunun, Dünya Kupası'ndaki ilk maçlardan önce sakatlık yaşanması durumunda kadro değişikliğine izin verildiği için hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafileye dahil edildiğini duyurdu.

Bu oyuncular Muhammed Şengezer (Başakşehir), Aral Şimşir (Midtjylland) ve Demir Ege Tıknaz (Braga).

Kadroda şu ana kadar en fazla milli takım forması giyen futbolcular Hakan Çalhanoğlu (104), Kaan Ayhan (72), Merih Demiral (61), Çağlar Söyüncü (59) ve Zeki Çelik (59).

Türkiye formasıyla en fazla gol atan futbolcular ise Hakan Çalhanoğlu (22), Kerem Aktürkoğlu (15), Arda Güler (6), İrfan Can Kahveci (6) ve Merih Demiral (6).

Türkiye'nin maçları

2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Türkiye'nin turnuva başlamadan önce Venezuela ile bir hazırlık maçı daha olacak.

Bu maç 7 Haziran Pazar TSİ 01:00'de, Florida'nın Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami Stadyumu'nda oynanacak.

Turnuva ilk kez üç ülkede (ABD, Kanada ve Meksika) organize edilecek.

Dünya Kupası'na ilk kez 48 takım katılıyor.

Türkiye'nin rakipleri ABD, Avustralya ve Paraguay.

A Milli Takım'ın maç programı ise şöyle:

BBC
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran CHP çıkışı

9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu

9 futbolcu kesik yedi! İşte Dünya Kupası kadromuz

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ersun Yanal fena patladı: Hakkımın yendiğini düşünüyorum

Ersun Yanal fena patladı: Hakkımın...
58 yaşındaki adam umumi tuvalette ölü bulundu

Tuvalete giren temizlik görevlisi kan donduran manzarayla karşılaştı
Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor

Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor
Kullanmayı öğrenmek için bindiği elektrikli motosikletten düşüp öldü

4 çocuk annesi hayatında bir ilki yaşarken feci şekilde can verdi
Lastik tamiri yaptığı TIR'ın körüğü patladı, ağır yaralandı

Helal rızık peşinde feci kaza
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
500 milyon TL değerindeki bina ve arsasını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı

500 milyon liralık servetini tek kalemde bakın nereye bağışladı