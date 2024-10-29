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Montella'dan Kenan Yıldız'a Övgü: 'Zihinsel Olarak Olgun Bir Çocuk'

Montella'dan Kenan Yıldız'a Övgü: 'Zihinsel Olarak Olgun Bir Çocuk'
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A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Juventus'da forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız'ı övgü dolu sözlerle değerlendirdi. Kenan'ın 19 yaşında Inter - Juventus derbisinde attığı 2 golle en genç oyuncu unvanını kazanmasını ve genel performansını vurguladı.

A MİLLİ Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız ile ilgili övgü dolu sözler kullanarak, "Onun adına çok mutluyum. Henüz 19 yaşında. Bir maçta (Inter – Juventus derbilerinde) 2 gol atan en genç oyuncu oldu. Türkiye'de onun hakkında çok şey konuşuluyor ve Kenan bunu hak ediyor. O zihinsel olarak olgun bir çocuk" dedi.

Ay-yıldızlı ekibin başarılı teknik direktörü Montella, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. İtalya Serie A'da geride kalan haftada oynanan ve 4-4 sona eren Inter – Juventus maçına değinerek sözlerine başlayan İtalyan çalıştırıcı, "İtalyan futbolu için güzel bir maçtı. Bizim için alışılmadık bir durum. Takımların bir şeyleri yanlış yaptığı açık ama aynı zamanda çok fazla gol görmüş olduk. Premier Lig, La Liga veya Şampiyonlar Ligi maçlarındaki gibi. Taraftarlar kesinlikle eğleniyor. Ancak Inzaghi için işler pek iyi gitmedi" diye konuştu.

'KENAN YILDIZ, ZİHİNSEL OLARAK OLGUN BİR ÇOCUK'

Müsabaka 4-2 Inter üstünlüğüyle sürerken oyuna dahil olan ve attığı 2 golle takımına 1 puanı kazandıran milli futbolcu Kenan Yıldız'dan övgüyle bahseden Montella, "Onun adına çok mutluyum. Bu başarı doğru zamanda geldi. Henüz 19 yaşında. Bir maçta (Inter – Juventus maçlarında) 2 gol atan en genç oyuncu oldu. Gol yollarında önemli bir tepki verdi. Türkiye'de onun hakkında çok şey konuşuluyor ve Kenan bunu hak ediyor. Motta şaşırtıcı bir şekilde onu başlangıçta kenarda tuttu. Ama o oyuna çok iyi girdi. Hiç şüphem yoktu. Çünkü o zihinsel olarak olgun bir çocuk. Tavrında asla hata yapmaz" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncunun hücumda daha iyimser olmasını ve son 20 metrede gelişmesi gerektiğini aktaran 50 yaşındaki teknik adam, "Şu ana kadar olağanüstü gollerin hepsini attı. En basit golleri bile atmayı öğrenmeli" şeklinde konuştu.

Vincenzo Montella, Ay-yıldızlı takımın formasını giyen oyuncuların kulüplerinde yoğun programa rağmen milli maçlarda olumlu geri dönüşler verdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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