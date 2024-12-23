Montella'dan büyük başarı: Dünyanın en iyileri arasına girdi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörlerini sıraladı.

MONTELLA İLK 1O'DA

İspanya ile EURO 2024'ü kazanan Luis de la Fuente ilk sırada yer aldı. A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella da ilk 10'da kendine yer buldu.

İŞTE O LİSTE

Luise de la Fuente (İspanya): 274 puan Lionel Scolani (Arjantin): 148 puan Didier Deschamps (Fransa): 35 puan Gareth Southgate (Eski İngiltere): 26 puan Emerse Fae (Fildişi Sahili): 18 puan Julian Nagelsmann (Almanya): 17 puan Nester Lorenzo (Kolombiya): 14 puan Vincenzo Montella (Türkiye): 8 puan Willy Sagnol (Gürcistan): 6 puan Marcelo Bielsa (Uruguay): 5 puan

MONTELLA'NIN TÜRKİYE KARNESİ

Vincenzo Montella, Türkiye'nin başında 14'ü resmi, 5'i özel olmak üzere 19 maça çıktı. Ay-yıldızlı ekip, İtalyan teknik adam idaresinde bu maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 28 kez fileleri havalandıran milli takım, kalesinde 26 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Montella ile Hırvatistan (1-0), Letonya (4-0), Almanya (3-2), Gürcistan (3-1), Çekya (2-1), Avusturya (2-1) ve İzlanda (3-1 / 4-2) ve Karadağ (1-0) maçlarını kayıpsız geçerken, Galler (1-1 / 0-0 / 0-0) ve İtalya (0-0) vemüsabakalarında beraberlikle yetindi. Milli takım, Macaristan (0-1), Avusturya (1-6), Polonya (1-2), Portekiz (0-3), Hollanda (1-2) ve Karadağ (1-3) karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.