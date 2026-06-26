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Türkiye-ABD maçından notlar

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Paraguay maçına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaparken, Ozan Kabak ve Oğuz Aydın Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarına çıktı. Kaptanlığı Zeki Çelik üstlendi.

LOS 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD ile Los Angeles'ta karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Paraguay karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.

Vincenzo Montella, Paraguay mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Mert Müldür, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Zeki Çelik, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

İtalyan teknik adam ABD karşısında ilk 11'de Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz'a şan verdi.

Yedeklerde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün ve Can Uzun bekledi.

Ozan Kabak ve Oğuz Aydın ilk kez oynadı

Ay-yıldızlı ekipte Ozan Kabak ile Oğuz Aydın, Dünya Kupası'nda ilk maçlarına ABD karşısında çıktı.

Teknik direktör Montella, Avustralya ve Paraguay maçlarında şans vermediği Ozan ve Oğuz'a ABD karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

Kaptan Zeki Çelik

Hakan Çalhanoğlu'nun yedekler arasında yer aldığı ay-yıldızlı ekipte Zeki Çelik kaptan olarak sahaya çıktı.

Zeki, Türkiye'nin Venezuela ile oynadığı hazırlık maçında da kaptanlık pazubendi takmıştı.

Bakan Bak karşılaşmayı izledi

A Milli Futbol Takımı'nın, ABD ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti.

Kaynak: AA / Hilmi Sever
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