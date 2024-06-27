Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın EURO 2024'teki hedefini açıkladı

A Futbol Takımımızın teknik direktöü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında 2-1 kazanılan Çekya maçı sonrası Instagram'da paylaşımda bulundu. Son 16 takım arasına kalan öğrencilerini kutlayan İtalyan teknik adam, ay-yıldızlıların bu turnuvadaki hedefini de açıkladı.

Montella, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"TÜRK HALKININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYİ BİLDİK"

"16 yıllık bir aranın ardından 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde gruplardan çıkarak, tarihi bir başarı elde çocuklarımızı ve birlikte çalıştığım tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Oyuncularımız, birlikte geçirdiğimiz 10 aylık süre zarfında birçok önemli işler başardılar ve dün Hamburg'da Çekya'yı yenerek bir kez daha Türk halkının yüzünü güldürmeyi bildiler.

"HEDEFİMİZ ÇEYREK FİNAL"

Gruptan çıktıktan sonra üzerimizden kalkan baskı sonrasında, hepimiz bu çocukların kararlı bir şekilde ilerleyebilecek yetenek ve azme sahip olduklarını biliyoruz. Bugünlük kısa bir aranın ardından, yarından itibaren Avusturya hazırlıklarımıza başlayacağız. Bu sefer hedef çeyrek final olacak."