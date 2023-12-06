Mondihome Kayserispor, Vanspor FK'yı 4-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Mondihome Kayserispor, Vanspor FK'yı 4-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Baran Ali Gezek, Yiğit Emre Çeltik, Mehmet Eray Özbek ve Hayrullah Erkip'in attığı gollerle Kayserispor galibiyete ulaştı.
STAT: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, M. Ali Doğan, Bersan Duran
KAYSERİSPOR: Onurcan Piri - Ahmet Kağan (Dk. 72 Berat Eskin), Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 63 Jeanvier), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 72 Muhammed Arıkan), Yiğit Emre, Ackah, Baran Ali, Mehmet Eray, Mane (Dk. 63 Hayrullah Erkip), Bahoken (Dk.72 Talha Sarıaslan)
VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ: Bekir Demircan - Şerif Doğan, Ahmet Özkaya, Furkan Sakı (Dk. 60 Abdulkadir Akyüz), Abdülcebrail Akbulut (Dk. 70 Hivan Özkurt), Zafer Göktuğ, Eren Kiyağ (Dk. 78 Mert Beler), Onurcan Güler (Dk.60 Mehmet Can), Yusuf Şengüler, Alpay Koçaklı, Ahmet Ülük (Dk. 70 Ömer Bilici)
GOLLER: Dk. 14 Baran Ali, Dk. 19 Yiğit Emre, Dk. 65 Mehmet Eray Dk. 69 Hayrullah Erkip (Kayserispor)
Kayserispor, Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında, Vanspor Futbol Kulübü'nü sahasında 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi.