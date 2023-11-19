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Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor Hazırlık Maçı Berabere Tamamlandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor arasında oynanan hazırlık maçı 0-0 berabere sonuçlandı. Her iki takımın da gol pozisyonu bulmakta zorlandığı karşılaşma, milli maç arasında Kayserispor'un tesislerinde gerçekleşti.