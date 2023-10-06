MOK Spartak SC, Pigasos Polichnis Sports'u 3-0 yenerek finale yükseldi
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Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda Sırbistan ekibi MOK Spartak SC, Yunanistan temsilcisi Pigasos Polichnis Sports'u 3-0 yenerek finale adını yazdırdı. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi oldu.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Erol Özkan
MOK Spartak SC: Jungic, Pavlovic, Jasper, Jackson, Lecic, Vulikic (Peic,Tumbas)
Pigasos Polichnis Sports: Mavrovouniotis, Kanellos, Milis, Leon, Armenakis, Prousalis (Bourakis, Kapetabidis, Kesesidis, Giamakidis)
Setler: 25-19, 25-20, 25-23
Süre: 75 dakika (24, 26, 25)
Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda Sırbistan ekibi MOK Spartak SC, Yunanistan temsilcisi Pigasos Polichnis Sports'u 3-0 yendi.
Sırbistan ekibi bu galibiyetle finale adını yazdırarak Bursa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi oldu.