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MOK Spartak SC, Pigasos Polichnis Sports'u 3-0 yenerek finale yükseldi

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Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda Sırbistan ekibi MOK Spartak SC, Yunanistan temsilcisi Pigasos Polichnis Sports'u 3-0 yenerek finale adını yazdırdı. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi oldu.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Erol Özkan

MOK Spartak SC: Jungic, Pavlovic, Jasper, Jackson, Lecic, Vulikic (Peic,Tumbas)

Pigasos Polichnis Sports: Mavrovouniotis, Kanellos, Milis, Leon, Armenakis, Prousalis (Bourakis, Kapetabidis, Kesesidis, Giamakidis)

Setler: 25-19, 25-20, 25-23

Süre: 75 dakika (24, 26, 25)

Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda Sırbistan ekibi MOK Spartak SC, Yunanistan temsilcisi Pigasos Polichnis Sports'u 3-0 yendi.

Sırbistan ekibi bu galibiyetle finale adını yazdırarak Bursa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi oldu.

Kaynak: AA / Spor

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