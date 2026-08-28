Haberler

Salah'tan Ferencvaros mağlubiyeti sonrası Trabzonspor'a bağlılık mesajı

Salah'tan Ferencvaros mağlubiyeti sonrası Trabzonspor'a bağlılık mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRABZONSPOR’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Ferencvaros karşısında alınan 4-0’lık mağlubiyetin ardından sanal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

TRABZONSPOR'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Ferencvaros karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından sanal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Mısırlı yıldız, bordo-mavili kulübe ve projeye olan bağlılığını vurgulayarak, " 'Buraya kazanmaya geldim' benim için sadece bir slogan değil" mesajını verdi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Ferencvaros'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda eden ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor'da Mohamed Salah, karşılaşmanın ardından yaşanan hayal kırıklığına ilişkin sanal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Kariyeri boyunca hiçbir başarının kendisine kolay gelmediğini belirten Salah, kötü gecelerin ve hayal kırıklıklarının futbolun bir parçası olduğunu ifade etti. Tecrübeli futbolcu, kariyeri boyunca bu tür olumsuzlukları motivasyona ve başarılara dönüştürmeyi öğrendiğini vurguladı.

'TRABZONSPOR BENİM KULÜBÜM'

Kariyerinde hiçbir şeyin kendisine kolay gelmediğini belirten Salah, "Kariyerimde hiçbir şey bana kolay gelmedi. Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçası. Ben de bunları motivasyona ve kupalara dönüştürmeyi öğrendim. Trabzonspor benim kulübüm ve ben bu projenin bedenimle, ruhumla bir parçasıyım. Dün gece yaşananlar bunu değiştirmeyecek" ifadelerini kullandı.

'BEKLENTİLERİN YÜKSEK OLDUĞUNU BİLİYORUM'

Bordo-mavili camianın beklentilerine de değinen Mısırlı yıldız, "Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve bu beklentileri karşılayabileceğimize, karşılayacağımıza gerçekten inanıyorum" dedi.

'BURAYA KAZANMAYA GELDİM, SADECE BİR SLOGAN DEĞİL'

Trabzonspor'a transferinin ardından verdiği mesaja bir kez daha vurgu yapan Salah, " 'Buraya kazanmaya geldim' benim için sadece bir slogan değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Tolga Akış tutuklandı! Manifest kızlarıyla ilgili iddiayı doğruladı
'Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?' sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt

"Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" diye sordu, Özel'in yanıtı bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi

Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi
Melih Gökçek'ten 'Almanya'da milyonluk serveti var' iddialarına yanıt

Hakkındaki iddialar bomba! Ve Gökçek sessizliğini bozdu

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet istediler! 4 kişi suçüstü yakalandı

4 kişi suçüstü yakalandı, içlerinde avukat da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu

Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu
Belinay'dan 'veda' gibi' şiir! 3 kardeşin ölümünün ardından babadan dikkat çeken talep

3 kardeşin ölümünün ardından aile karıştı! Babadan dikkat çeken talep