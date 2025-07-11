İki yıldız arasında duygusal veda! Modric Arda'ya bakın ne verdi

İki yıldız arasında duygusal veda! Modric Arda'ya bakın ne verdi
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İki yıldız arasında duygusal veda! Modric Arda'ya bakın ne verdi
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Real Madrid'den ayrılan Luka Modric, 10 numaralı formasını Arda Güler'e verirken iki isim duygusal anlar yaşadı

La Liga devi Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve kariyerine İtalyan ekibi Milan'da devam edecek olan Luka Modric, Real Madrid'den ayrıldı.

FORMASINI VERDİĞİ ARDA İLE DUYGUSAL ANLAR

Hırvat futbolcu Luka Modric, Real Madrid tesislerinden ayrılırken Arda Güler için imzalamış olduğu 10 numaralı formasını milli oyuncumuza teslim etti. Arda Güler ve Luka Modric sonrasında uzun süre sarıldı ve duygusal anlar yaşandı. Bu anlar kameralara anbean yansıdı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Öte yandan Arda Güler, 39 yaşındaki yıldız oyuncudan aldığı bu formayı sosyal medya hesabından paylaştı. Luka Modric'in hesabını etiketleyen Arda, fotoğrafa beyaz kalp emojisi de bıraktı.

Modric ve Arda Güler arasında duygusal veda! Modric Arda'ya bakın ne verdi

Fenerbahçe'den transfer edildiği süreçte Real Madrid'in yeni Luka Modric'i şeklinde lanse edilen Arda Güler, Hırvat oyuncuya yakınlığıyla biliniyor. Modric'in kendisine sürekli yardım ettiğini ifade eden milli futbolcu, onun ayrılacak olmasından dolayı üzgün olduğunu söylemişti. Luka Modric, son olarak Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda forma giymişti. Hırvat yıldız bu turnuva ile Real Madrid'e veda etmişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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