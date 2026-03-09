Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Aydın: Yerli ve milli hedef sistemimizi yapacağız

MODERN Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, "Yerli ve milli hedef sistemimizi yapacağız ve sporcularımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, Ankara'da düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa, federasyon başkanı Aydın'ın yanı sıra; eski para masa tenisi sporcusu Nesim Turan ve basın mensupları katılım gösterdi.

Başkan Aydın, iftar programı sonrası yaptığı konuşmada, federasyon olarak yeni dönemde olimpiyat madalyasını hedeflediklerini aktararak, "2028'de olimpiyat madalyasını ülkemize getirmeyi planlıyoruz. Onun için de gece gündüz demeden tüm sporcularımızla, antrenörlerimiz ve ailelerimizle birlikte çalışıyoruz. İnşallah 2028 Los Angeles olimpiyat oyunları sonrasında olimpiyat madalyasını ülkemize getireceğiz. 2026 yılı faaliyet planında olan 3-8 Ağustos'ta İstanbul'da Burhan Felek Spor Kompleksi'nde yapılacak olan Avrupa Büyükler Şampiyonası, Olimpiyat öncesinde bizim büyük organizasyonlarımızdan birisi. Avrupa Büyükler Şampiyonası, özellikle Avrupa Oyunları'nın bir provası olacak. 2027 yılında yapılacak olan Avrupa Oyunları'nın modern pentatlonda 8 erkek, 8 kadın olimpiyat kotası var. Ancak her ülkeden birer sporcu kota alabiliyor. İnşallah biz analizlerimizi ve antrenman metodolojimizi Avrupa Oyunları'nda birer kotayı almak üzerine kurgulamış durumdayız. Allah izin verirse Avrupa Oyunları'nda kotamızı alacağız. Daha sonraki süreçte de geriye kalan bir kadın, bir erkek kotasını da 2028 yılındaki yarışlardan almayı planlıyoruz. ve 4 kotayla Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'YERLİ VE MİLLİ HEDEF SİSTEMİMİZİ YAPACAĞIZ'

2025 yılında Modern Pentatlon Federasyonu tarafından ilk kez 5 branş için bütüncül şekilde yapılan bir tesisin sporcuların hizmetine sunulduğunu kaydeden Aydın, "Bu tesisimiz Etimesgut'taki Eryaman Stadı'nın içerisinde bulunan bireysel antrenman sahalarının olduğu bölgede. Orada bir yüzme havuzumuz var, koşu-atış alanımız var, bireysel salonlar içerisinde engel parkurumuz var, hemen onun tekrar içerisinde bir eskrim salonu var. Yani modern pentatlonun 5 branşının Türkiye'de bütüncül olarak yapılabildiği ilk tesisi 2025 yılında açmış bulunuyoruz. Bunun yanında modern pentatlonda binicilik branşının çıkmasından halkımızın daha kolay anlayabileceği survivor branşı modern pentatlon ailesine katıldı. Bununla birlikte Türkiye'de de tabana yayılma konusunda biniciliğin çıkmasından sonra engel parkurunun gelmesiyle birlikte ülkeye yayılmaya başladık. 24 ilimize engel parkuru kurduk. Bunun yanında da modern pentatlon altyapı sporcularının kullanabileceği yerli ve milli lazer tabancamızı yaptık ve altyapıya dağıtıyoruz. Şu anda Gençlik Spor Bakanlığı'nın da destekleriyle beraber Türkiye genelinde 600 çocuğumuza yerli ve milli silahımızı dağıtmış bulunuyoruz. Bunun yanında da yerli ve milli eskrim sinyalizasyon sistemi yaptık. İstediğiniz yerde eskrim sinyalizasyon cihazıyla eskrim yapabiliyorsunuz. İnşallah daha da öteye gideceğiz: Yerli ve milli hedef sistemimizi yapacağız. ve sporcularımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı