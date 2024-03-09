Üye Girişi
Haberler

MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor deplasmanında galibiyet arıyor

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Küme düşme hattının sadece 1 puan üstünde bulunan Ankaragücü, son galibiyetini 24 Ocak'ta almıştı.

Trendyol Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Mke Ankaragücü, yarın deplasmanda Yılport Samsunspor'la karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Küme düşme hattının sadece 1 puan üstünde bulunan ve Süper Lig'de son 6 maçta 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, ligdeki son galibiyetini 24 Ocak'ta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 2-0'lık sonuçla almıştı. Mke Ankaragücü, ligde 29. haftaya 30 puanla 15. sırada girdi.

Mke Ankaragücü'nde kırmızı kart cezalısı olan ve aynı zamanda sakatlığı da bulunan kaleci Ertaç Özbir, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligde geçen hafta RAMS Başakşehir'e kaybeden Yılport Samsunspor ise 33 puanla 12. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-0 kazanmıştı.

3,5 aydır deplasmanda kazanamıyor

Emre Belözoğlu'nun takımı, 3,5 aydır deplasmanda galip gelemiyor.

Ligdeki son dış saha galibiyetini 25 Kasım'da Gaziantep FK karşısında 1-0'lık sonuçla alan MKE Ankaragücü, daha sonra oynadığı 6 deplasman maçında 3'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Samsunspor Samsun Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Adana Karataş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Karataş adayı Vejdi Oral kimdir? DEM Parti Adana Çukurova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Çukurova adayı Mehmet Can Çelik kimdir? DEM Parti Adana Ceyhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ceyhan adayı Cemal Gök kimdir? DEM Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kadıköy adayı Veysi Eski ve Nimet Çelebi Erdoğan kimdir? DEM Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beykoz adayı Senem Yılmaz ve Recep Yılmaz kimdir? DEM Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultanbeyli adayı Ertan Hamidoğlu ve Rahime Kürkçü kimdir? DEM Parti İstanbul Ümraniye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ümraniye adayı Edip Alpata ve Zülfiye Hazar kimdir? DEM Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Adalar adayı Mehmet Galip Ataş ve Kristin Selekman kimdir? DEM Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Arnavutköy adayı Mehmet Karadağ ve Durdane Bulgan kimdir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 9 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi 9 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 9 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Aytekin Aktaş kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Urla Belediye Başkan adayı Aytekin Aktaş kimdir? Eyyüp Çiçek kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan adayı Eyyüp Çiçek kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title