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MKE Ankaragücü ve Alanyaspor Kupaya Veda Etti

MKE Ankaragücü ve Alanyaspor Kupaya Veda Etti
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son haftasında MKE Ankaragücü, Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak kupaya veda etti. Hem Ankaragücü hem de Alanyaspor gruptan çıkmayı başaramadı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da kupaya veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Alanyaspor'un kazandığı serbest vuruş paslaşarak kullanıldı. Pası alan Makouta'nın ortasında ceza sahası içinde Cordova kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

66. dakikada Ankaragücü serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Rotariu'nun sert şutunda top filelerle buluştu. 1-1

Hakemler: Fatih Tokail, Murat Şener, Ömer Gezer

MKE Ankaragücü: Erten Ersu (Görkem Cihan dk. 46), Cem Türkmen, Diogo Coelho, Mesut Kesik (İsmail Çokçalış dk. 62), Miraç Şimşek, Ali Kaan Güneren, Michal Rakoczy, Sıraç Astanakulov, Renaldo Cephas (Dorin Rotariu dk. 46), Enes Tepecik (Raşit Efe Kanık dk. 62), Owusu Kwabena (Raşit Efe Kanık dk. 46)

Yedekler: Fatih Demir, Halil Pehlivan, Mert Çetin, Mahmut Tekdemir, Özgür Aktas, Osman Çelik

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Enes Keskin, Fatih Aksoy, Nuno Lima, Jure Balkovec (Fidan Aliti dk. 75), Nicolas Janvier (Batuhan Yavuz dk. 87), Gaius Makouta, Tonny Vilhena, Sergio Cordova (Arda Usluoğlu dk. 75), Andraz Sporar, Hwang Ui-jo (Yusuf Özdemir dk. 46)

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Umut Toy, Nejdet Nezir Bilin

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Sergio Cordova (dk. 48) (Alanyaspor), Dorin Rotariu (dk. 66) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Gaius Makouta (Alanyaspor), Sıraç Astanakulov, Görkem Cihan (MKE Ankaragücü) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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