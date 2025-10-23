MKE Ankaragücü'nde Nuri Muhammet Yaman Başkan Seçildi

Mke Ankaragücü'nün Olağanüstü Genel Kurulu'nda Nuri Muhammet Yaman başkan seçildi.

Mke Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. Genel kurulda MKE Ankaragücü'nün mali planı ve denetim raporları da açıklandı. Genel kurula 719 delege katılırken 625 kişi oy kullandı. Serkan Ülker ve Muhammed Yaman'ın yarıştığı genel kurulda 516 oy alan Nuri Muhammet Yaman başkan oldu. Serkan Ülker ise 103 oy aldı. 6 oy ise geçersiz sayıldı. - ANKARA