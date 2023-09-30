MKE Ankaragücü maçından notlar

Galatasaray'da 2 eksik

Icardi rekor için sahada

Zaha ilk kez 11'de

Hedef 7'de 7

Sarı-kırmızılar 19 maçtır kaybetmiyor

Abdülkerim Bardakcı dinlendirildi

Stoper tandemi değişti

Morutan eski takımına karşı forma giydi

Sacit GÖNCÜ/İSTANBUL, - Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında Mke Ankaragücü'nü konuk etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetti. Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yaptı.?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında İstanbulspor karşılaşmasının 11'ine göre MKE Ankaragücü maçında 2 değişikliğe gitti. Buruk, İstanbulspor maçında oynayan Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens'in yerine MKE Ankaragücü karşılaşmasında Davinson Sanchez ile Wilfried Zaha'ya görev verdi.

Karşılaşmada kaleyi Muslera'ya emanet eden Buruk, savunma dörtlüsünü; Boey, Sanchez, Kaan Ayhan ve Angelino'dan oluşturdu. Orta sahada Torreira - Kerem Demirbay ikilisini bozmayan tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağ kanadında Tete, ortasında Kerem Aktürkoğlu, sol kanatta ise Wilfried Zaha'ya görev verdi. Okan Buruk'un gol yollarındaki tercihi ise Arjantinli golcü Mauro Icardi oldu.

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısına şu ilk 11 ile çıktı: ?"Muslera - Boey, Sanchez, Kaan Ayhan, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay - Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi"

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçına 2 eksikle çıktı. Başakşehir maçında sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş, sakatlığı sebebiyle MKE Ankaragücü karşılaşmasının kadrosunda yer almazken, sarı-kırmızıların Faslı oyuncusu Hakim Ziyech ise alt adelesindeki ağrı sebebiyle kadroya alınmayan bir diğer isim oldu.

ICARDI REKOR İÇİN SAHADA

Galatasaray'ın 30 yaşındaki Arjantinli santrforu Mauro Icardi, bir rekor için daha sahaya çıktı. 2007-2008 yılından bu yana Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı 13 maçta da fileleri sarsan tek oyuncu konumunda olan Icardi, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında da gol atması durumunda Mbaye Digane'nin 33 karşılaşmada attığı 30 gol rekorunu kıracak. Ligde oynadığı toplamda 30 maçta 29 kez fileleri havalandıran Arjantinli golcü, MKE Ankaragücü'ne de gol atarsa 30 gole en hızlı ulaşan oyuncu ünvanını egale edecek.

ZAHA İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan transfer ettiği 30 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Wilfried Zaha, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan MKE Ankaracü maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11'de yer aldı. Daha önce Zaha, Süper Lig'de Kayserispor, Başakşehir ve İstanbulspor, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde NK Olimpija ile Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuştu ve takımına 1 asistlik katkı sağlamıştı.

HEDEF 7'DE 7

Sarı-kırmızılar, MKE Ankaragücü karşısında galibiyet arayarak bir rekoru daha kıracak. 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak hiç mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, MKE Ankaragücü maçını da kazanması durumunda 2017-2018 yılından bu yana ilk kez yenilmeden sezona 7'de 7 ile başlayacak.

SARI-KIRMIZILAR 19 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere son 19 resmi maçında da mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, 2022-2023 sezonu son 6 haftsı ile birlikte bu sezon toplamda 12 karşılaşmada sadece 1 beraberlik aldı. 11 maçını da kazanan Galatasaray, Süper Lig'deki 12 maçlık yenilmezlik serisine de devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray, elemelerde çıktığı 6 maçta, 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Şampiyonlar Ligi'nde de A Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılar, gruptaki ilk maçında ise beraberlik alarak toplamda 19 maçlık yenilmezlik serisini elinde bulundurdu. Öte yandan Galatasaray, son yenilgisini 2022-2023 sezonunun 32'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında aldı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI DİNLENDİRİLDİ

Galatasaray'ın 29 yaşındaki Milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, MKE Ankaragücü karşılaşmasında dinlendirildi. Geçen sezon ile birlikte Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 46 karşılaşmada görev yapan milli oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un kararı ile birlikte MKE Ankaragücü maçında dinlendirmek amacıyla yedek oturtuldu. Tecrübeli teknik adamın Abdülkerim Bardakcı'nın yerine tercihi ise Davinson Sanchez oldu.

STOPER TANDEMİ DEĞİŞTİ

Sarı-kırmızılarda, MKE Ankaragücü karşılaşmasında Abdülkerim Bardakcı ve Nellson'un yedeğe çekilmesinin ardından tecrübeli teknik adam, stoper tandemini milli oyuncu Kaan Ayhan ve yeni transferlerden Davinson Sanchez'e emanet etti. Aynı zamanda Kaan Ayhan ile Sanchez ilk defa beraber 11'de yer alırken, Abdülkerim Bardakcı ve Nelsson'da ilk kez aynı zamanda yedekte bulundu.

MORUTAN ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda MKE Ankaragücü'ne 3 milyon Euro bonservis bedeliyle sattığı Rumen oyuncu Olimpiu Morutan, eski takımına karşı mücadele etti. Eski takımına karşı ilk kez rakip olan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon başını sarı-kırmızılı ekipte geçirmiş ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Zalgiris'e karşı 2 maçta forma giymişti. Öte yandan Rumen oyuncu Galatasaray formasıyla toplamda 36 maçta forma giyerken 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.