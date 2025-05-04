MKE Ankaragücü Ikon Menkul, Play-off Yarı Finalde İlk Maçını Kazandı

MKE Ankaragücü Ikon Menkul, Play-off Yarı Finalde İlk Maçını Kazandı
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü Ikon Menkul, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 84-64 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü Ikon Menkul, ağırladığı Konya Büyükşehir Belediyespor'u 84-64 yendi.

TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde rakibine 27-16 üstünlük kuran MKE Ankaragücü Ikon Menkul, soyunma odasına 46-33 önde gitti.

Üçüncü periyot sonunda farkı 17 sayıya (67-50) çıkaran başkent ekibi, sahadan 84-64 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı, 7 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Konya'da oynanacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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