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MKE Ankaragücü, Iğdır FK'ya 4-0 Mağlup Oldu

MKE Ankaragücü, Iğdır FK'ya 4-0 Mağlup Oldu
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Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, kendi sahasında Iğdır FK'ya 4-0'lık skorla yenildi. Iğdır FK'nın gollerini Thuram (15 ve 58. dakikalar), Daniel Avramovski (62. dakika) ve Gökcan Kaya (70. dakika) kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'ya 4-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Dorin Rotariu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

15. dakikada defansın arkasında topla buluşan Thuram, kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

58. dakikada Valentin Eysseric'in pasında topla buluşan Thuram, rakiplerini geçerek kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

62. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Daniel Avramovski'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

70. dakikada Halil İbrahim'in hatalı pasında araya giren Gökcan Kaya, topu filelere yolladı. 4-0

Hakemler: Alpaslan Şen, Furkan Ulu, Rıdvan Çevik

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Mert Çetin (Hayrullah Bilazer dk. 46), Özgür Aktaş, Halil Pehlivan, Ali Kaan Güneren, Osman Çelik (Dalcio dk. 63), Mahmut Tekdemir (Gaetan Laura dk. 63), Nico Schulz, Dorin Rotariu, Owusu Kwabena (Emre Gültekin dk. 77), Rijad Bajic (Renaldo Cephas dk. 46)

Yedekler: Erten Ersu, Diogo Coelho, Cem Türkmen, Michal Rakoczy, İsmail Çokçalış

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Iğdır FK: Bahadır Güngördü, Serkan Asan, Burak Bekaroğlu, Antoine Conte (Alperen Selvi dk. 74), Ali Yaşar, Mert Çölgelen (Aly Malle dk. 90+2), Ahmet Engin, Daniel Avramovski (Muammer Sarıkaya dk. 65), Valentin Eysseric (Adrien Regattin dk. 74), Gökcan Kaya (Valon Ethemi dk. 74), Thuram

Yedekler: Furkan Köse, Alp Arda, Arda Çolak, Semih Akyıldız

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Goller: Thuram (dk. 15 ve 58) Daniel Avramovski (dk. 62) Gökcan Kaya (dk. 70) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Owusu Kwabena, Dalcio, Halil Pehlivan (MKE Ankaragücü) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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