MKE Ankaragücü, Çorum FK'yı 1-0 Mağlup Etti

Mke Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Çorum FK müsabakasının ardından, "Maçın başında sonuna kadar her şeyden memnunum. Belki ikinci yarı biraz oyun farklı yönlere gitmiş olabilir ama bizim zaten amacımız kazanmaktı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Mke Ankaragücü, sahasında ağırladığı Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Oyuncularımızla hafta içinden beri konuşmamızda şu vardı. Bizim final maçımız bu, bu maçı kazanırsak önümüzdeki 2 maçı da kazanır ve bu takım kümede kalır dedim. Bugün 3 puan bizim için iyi oldu. Maçın başında sonuna kadar her şeyden memnunum. Belki ikinci yarı biraz oyun farklı yönlere gitmiş olabilir ama bizim zaten amacımız kazanmaktı. İyi oyundan ziyade maçı kazanmak istiyorduk ve kazandık. Biz Ankaragücü dedik, Ankara gücü yaşamak istiyor dedik. 2019'da da biz bunu yaptık ve 2019'daki oyuncularımızın animasyon videolarını gösterdik bugün oyuncularımıza. Ankaragücü taraftarları böyle yanımızda olduğu sürece, takımın yanında olduğu sürece ben bu takımın kesinlikle düşmeyeceğini söylüyorum. 2019'daki aynı enerji, aynı mutluluğu, aynı birlik beraberliği biz yansıttık" ifadelerini kullandı. - ANKARA