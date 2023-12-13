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MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Yumruklu Saldırısına Uğrayan Hakem Halil Umut Meler Taburcu Edildi

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Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Sağlık durumu iyi olan Meler, açıklama yapmadan İzmir'e doğru yola çıktı.

Ankaragücü-Rizespor maçının ardından Ankaraspor Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan Hakem Halil Umut Meler, tedavi gördüğü hastaneden bugün sabah saatlerinde taburcu edildi.

Pazartesi günü oynanan MKE Ankaragücü – Çaykur Rizespor maçı sonrasında, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan Hakem Halil Umut Meler, kaldırıldığı Acıbadem Ankara Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından bu sabah saatlerinde taburcu oldu. Meler, aracına binerken, basın mensuplarını selamladı.

Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Mehmet Yörübulut, Hakem Meler'in son durumu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Herkese geçmiş olsun. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Hocamızı iyilik haliyle taburcu ettik. Morali gayet iyi. Gayet güzel şekilde taburcu ettik. Gittiği yerde kontrollerini olacaktır. Ama şu an için herhangi bir, gözündeki ufak bir şişlik dışında herhangi bir sorunu kalmadı. Hocamıza bundan sonraki hayatında sağlıklı, başarılı bir mesleki kariyer diliyoruz."

Yörübulut, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yörubulut, soru üzerine; "Kendisi sporcu olduğu için, her sporcuda boyun fıtığı oluyor. Travma nedeniyle boyunda bir düzleşme oluşmuş, sadece. Eski bir fıtığı vardı. Tedbir amaçlı boyunluğunu taktık. Kırık zamanla iyileşecek, küçük bir çatlaktı aslında. Kanama da zaten azalmaya başladı. Onun dışında başka bir sorun yok, şu an için" dedi.

Kaynak: ANKA / Spor

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